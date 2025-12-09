Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lluvias en el oeste

El aviso de César Gonzalo: tras unos días de descanso vuelven los frentes atlánticos

Avisos activos por viento y oleaje en las costas del norte. Preceden la llegada de un frente que deja lluvias en Galicia y a lo largo del día se extenderán por el oeste. El tiempo del puente se mantiene en el este, con nieblas a primera hora y cielos despejados. Las temperaturas serán menos frías de lo habitual, hoy suben en el interior.

César Gonzalo

César Gonzalo avanza una semana de sucesión de frentes atlánticos y temperaturas inusuales. | Antena 3 Noticias

César Gonzalo
Publicado:

Con la vuelta de los días laborables, regresan las frentes atlánticos. Ya tenemos uno en el oeste del país, será en esta zona donde llueva. El martes las lluvias llegarán de forma fugaz al sur, el centro y a Canarias. Después, un nuevo sistema frontal dejará más precipitaciones de cara al viernes y el fin de semana. Todo esto con temperaturas que seguirán siendo menos frías de lo habitual, para estar en la segunda semana de diciembre.

Viento sur

Los que hoy han vuelto a madrugar se han encontrado con él. De momento ha dejado rachas de hasta 130 km/h en Picos de Europa. Obliga activar los avisos de nivel amarillo en el interior de Galicia, Vizcaya y Navarra. Llegando a naranja en el interior de Cantabria y de Asturias. Además, se espera oleaje muy intenso, con olas que podrán llegar a los 7 metros en Galicia, donde se activa el riesgo importante. En las costas cantábricas alcanzarán los 5 metros, con aviso de nivel amarillo vigente. Asimismo, en Canarias se mantiene la prealerta por oleaje. El viento sur que hoy y mañana soplará con fuerza tienen otra consecuencia: las cálidas temperaturas que se están registrando en el extremo norte.

Frío suave

Las temperaturas durante la semana quedarán por encima de lo habitual durante toda la semana. Hoy de momento las máximas subirán ligeramente en el interior. En un día que ha comenzado sin frío en el Cantábrico y que por la tarde tendrá máximas que rozarán los 20ºC, como por ejemplo Santander y Bilbao. Las más altas se darán en las principales capitales de Canarias, en Valencia y Murcia con unos 22º a 23ºC. En el interior alcanzarán los 14º en Madrid, y los 16ºC en Valladolid y Toledo.

Lluvias en el oeste

Desde la comunidad gallega, donde las precipitaciones podrán ser fuertes, se irán extendiendo por el oeste. Durante la mañana irán llegando a León, Zamora, Salamanca y el oeste de Extremadura. Débiles, serán persistentes en el norte de Cáceres. Durante la tarde llegarán a Cantabria, País Vasco y el oeste de Andalucía. A última hora del día abarcarán la mayor parte de la meseta norte. En el resto no tendremos lluvias, en una jornada que mantendrá los grandes claros en el este, con permiso de las nieblas en Baleares, y en Canarias.

