Roberto Brasero: "Llega la lluvia al centro y al sur"

Tenemos este martes una profunda borrasca al norte de la península: la borrasca Bram, que pertenece al listado de borrascas de alto impacto del Reino Unido y que es distinto al nuestro. Ha sido nombrada por el servicio meteorológico de Irlanda y provocará tiempo adverso en las Islas Británicas tanto hoy como mañana. Sin embargo, a nosotros será sobre todo hoy cuando nos afecte con viento fuerte y oleaje en Galicia y la cornisa Cantábrica. Un viento que ha soplado ya a 137 km/h en el observatorio que tiene AEMET en Cabaña Verónica (Cantabria) y a 134 km/h en Vega de Urriello (Asturias) ambos en el Parque Nacional Picos de Europa, donde tenemos avisos de nivel naranja hasta las tres de la tarde.

En Galicia se ha registrado una racha de 120 km/h en Estaca de Bares (A Coruña) y 116 km/h en Chandrexa de Queixa (Ourense) y a las olas pueden alcanzar los 7 metros, según el aviso de nivel naranja vigente hasta última hora de hoy en el litoral gallego. Mañana serán de nivel amarillo y solo en el litoral gallego, por mar combinada del Oeste de 4 a 5 metros (principalmente mar de fondo). Y es que mañana el temporal del norte irá a menos pero el frente avanzará y las lluvias llegarán a más zonas.

Avanza el frente

Ese frente atlántico que está entrando hoy por el oeste de la península seguirá penetrando hacia el interior en las próximas horas. Las lluvias del miércoles serán más probables de madrugada o por la mañana ya que por la tarde irán a menos. Las zonas donde se esperan lluvias abarcan una amplia franja que desde el centro del Cantábrico hasta el sur de Andalucía: lloverá en Cantabria, País Vasco, pasando por Castilla y León, Madrid, Extremadura y Andalucía occidental. Esas lluvias pueden ser fuertes y abundantes en la provincia de Huelva, en Cáceres y en el entorno del Sistema Central: sur de Salamanca y Ávila.

No se espera que lleguen al tercio oriental, el área mediterránea, donde estará poco nuboso durante la mayor parte del día. En Galicia y en general en todo el noroeste las lluvias se deberían retirar pronto tras algunas gotas de primera hora y, como hemos dicho se irá calmando el viento en el Cantábrico, después de las fuertes rachas de hoy. Habrá bancos de niebla matinales en el interior del centro y del este peninsular y en Baleares, aunque en general lucirá el sol en el archipiélago balear, así como en Canarias. Despejados y mucho sol también en Baleares. En las islas no cambian.

Bajan las temperaturas

Otra novedad para mañana será un descenso de las temperaturas al paso del frente. A primera hora, por la mañana temprano, todavía serán similares a las de hoy o un poco más bajas en Galicia y el Cantábrico pero será por la tarde cuando llegue el descenso a las máximas: bajarán en Canarias y en la mayor parte de la Península, de forma localmente notable en zonas de Castilla La Mancha y del interior de Andalucía; pocos cambios en Baleares y algunos aumentos en el Aragón, Cataluña, sur de Galicia y oeste de Castilla y León. Con estas temperaturas es poco probable que este frente nos vaya a dejar nieve, tan solo en cotas muy altas, por encima de los 2000m en Pirineos.

El jueves, menos aún: tendremos un día de estabilidad atmosférica con abundante nubosidad a primeras horas en la mitad norte peninsular e islas pero una tendencia a ir abriéndose claros y con nieblas y sol el resto, ya sin las lluvias del día anterior. Las temperaturas volverán a subir el jueves y volverán a bajar el viernes.

Y es que el viernes tendremos otro frente que dejará lluvias sobre todo en la mitad occidental de la Península, persistentes en Galicia y oeste de Andalucía y del Sistema Central, y con nevadas, esta vez sí, en las montañas del noroeste a una cota en torno a los 1200/1500 metros y en las del centro por encima de 1500/1800 m.