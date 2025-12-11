Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad
N/A
N/AN/A

No hay datos disponibles, activa la geolocalización de tu navegador.

Precip.:N/A
Humedad:N/A
Viento:N/A
N/A
N/AN/A
Sensación t.:N/A
Salida sol:N/A
Puesta sol:N/A

Datos ofrecidos por AEMET

Tiempo estable

César Gonzalo anuncia que toca cerrar los paraguas, pero no guardarlos: más frentes en camino

Avisos de nivel amarillo por oleaje y lluvias en el oeste de Galicia. En el resto, tiempo estable con nieblas levantando a lo largo de la mañana en el interior. En el resto, cielos despejados salvo en el noroeste donde llegará un nuevo frente. El jueves comenzaba con más frío, pero dejará una tarde más cálida que la de ayer.

César Gonzalo

Cambios a la vista en la previsión del tiempo de César Gonzalo. | Antena 3 Noticias

Publicidad

César Gonzalo
Publicado:

El final de esta semana nos seguirá dejando cambios en el tiempo. Hoy nos olvidamos de las lluvias estáticas de ayer. El viernes una bolsa de aire frío acompañada de un nuevo frente dejará lluvias en el oeste y además fuerte oleaje en las costas del norte y de Canarias.

Breve tregua

Hoy, los restos del frente estacionario del miércoles, dejará nubosidad de tipo bajo en el litoral Mediterráneo. En el resto hemos comenzado el jueves con cielos despejados, salvo por las nieblas que deben ir levantando en el interior. Los cielos nubosos se mantendrán en el noroeste. Podrán dejar algunas lluvias débiles en el norte de Cáceres y de la provincia de León. En Galicia, es donde esperamos las lluvias más abundantes, llegarán durante la tarde, y por la noche podrán ser fuertes en el oeste de A Coruña y de Pontevedra. No solo lluvias, en esta jornada en las costas gallegas se espera fuerte viento y oleaje que podrá superar los 5 metros de altura. Mientras tanto en Canarias se mantendrán los cielos nubosos en el norte del archipiélago canario.

Menos frío

Continua el vaivén térmico. En este jueves con los cielos más despejados, la madrugada ha sido más fría, en cambio nos espera una tarde más cálida en el interior. Mañana seguirán los altibajos de temperatura, con termómetros que volverán a bajar.

Más lluvias y oleaje

El viernes llega un nuevo sistema frontal, rozará el oeste con lluvias que desde Galicia irán apareciendo en Castilla y León, Extremadura, oeste de Andalucía y en Canarias. En la cordillera Cantábrica volverá la nieve, podrá aparecer a unos 1.800 metros de altitud. Las nubes irán en aumento en el centro, incluso no se puede descartar algunas gotas en el centro. Habrá que tener especial atención al oleaje. En Canarias se activa el aviso de nivel amarillo por olas que podrán superar los 5 m de altura, también se activarán por fuertes rachas de viento que rondarán los 70 a 80 km/h. En las costas del norte peninsular también el oleaje será fuerte, con avisos activos. Destacan las costas de Galicia con nivel naranja por olas de más de 7 m de altura.

Fin de semana

Seguiremos con más cambios. Las lluvias abandonan el oeste, para centrarse en el Mediterráneo, con viento de levante, además continuarán en Canarias. En el resto predominarán los cielos despejados. Con temperaturas que volverán a ascender. Así llegaremos al final de esta semana de vaivén térmico.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Publicidad

El Tiempo

César Gonzalo

César Gonzalo anuncia que toca cerrar los paraguas, pero no guardarlos: más frentes en camino

Mercedes Martín

Mercedes Martín alerta: la borrasca Bram activa hoy el aviso naranja por lluvias en Huelva

César Gonzalo

Jornadas de paraguas y de más abrigo: la previsión de la semana de César Gonzalo

Roberto Brasero
La Previsión

Roberto Brasero: "Llega la lluvia al centro y al sur"

César Gonzalo
Lluvias en el oeste

El aviso de César Gonzalo: tras unos días de descanso vuelven los frentes atlánticos

La previsión del martes 9 de diciembre
La previsión

Roberto Brasero: "Termina el puente...y vuelven las lluvias"

Pasó el puente, y llegan de nuevo los frentes. Ya tenemos uno tocando a las puertas de Galicia. Para el viernes asoma otro. Con lluvia y con viento fuerte… pero de momento, sin mucho frío.

Imagen el oleaje en la localidad costera de Bajamar, en Tenerife
GOLPES DE MAR

¿Qué es un golpe de mar como el de Tenerife y por qué se producen?

Un fuerte oleaje sorprendía a un grupo de unos 15 bañistas que se encontraban en una piscina natural este domingo, dejando cuatro personas fallecidas.

Imagen del oleaje

La AEMET avisa de una subida de las temperaturas y activa la alerta en 11 provincias por oleaje

La previsión de Roberto Brasero para el Puente de Diciembre

Buenas noticias de Roberto Brasero para el Puente de Diciembre: "Olas, niebla y sol"

San Bartomeu de Grau

La mejor foto del tiempo de noviembre de 2025

Publicidad