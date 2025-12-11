César Gonzalo anuncia que toca cerrar los paraguas, pero no guardarlos: más frentes en camino

El final de esta semana nos seguirá dejando cambios en el tiempo. Hoy nos olvidamos de las lluvias estáticas de ayer. El viernes una bolsa de aire frío acompañada de un nuevo frente dejará lluvias en el oeste y además fuerte oleaje en las costas del norte y de Canarias.

Breve tregua

Hoy, los restos del frente estacionario del miércoles, dejará nubosidad de tipo bajo en el litoral Mediterráneo. En el resto hemos comenzado el jueves con cielos despejados, salvo por las nieblas que deben ir levantando en el interior. Los cielos nubosos se mantendrán en el noroeste. Podrán dejar algunas lluvias débiles en el norte de Cáceres y de la provincia de León. En Galicia, es donde esperamos las lluvias más abundantes, llegarán durante la tarde, y por la noche podrán ser fuertes en el oeste de A Coruña y de Pontevedra. No solo lluvias, en esta jornada en las costas gallegas se espera fuerte viento y oleaje que podrá superar los 5 metros de altura. Mientras tanto en Canarias se mantendrán los cielos nubosos en el norte del archipiélago canario.

Menos frío

Continua el vaivén térmico. En este jueves con los cielos más despejados, la madrugada ha sido más fría, en cambio nos espera una tarde más cálida en el interior. Mañana seguirán los altibajos de temperatura, con termómetros que volverán a bajar.

Más lluvias y oleaje

El viernes llega un nuevo sistema frontal, rozará el oeste con lluvias que desde Galicia irán apareciendo en Castilla y León, Extremadura, oeste de Andalucía y en Canarias. En la cordillera Cantábrica volverá la nieve, podrá aparecer a unos 1.800 metros de altitud. Las nubes irán en aumento en el centro, incluso no se puede descartar algunas gotas en el centro. Habrá que tener especial atención al oleaje. En Canarias se activa el aviso de nivel amarillo por olas que podrán superar los 5 m de altura, también se activarán por fuertes rachas de viento que rondarán los 70 a 80 km/h. En las costas del norte peninsular también el oleaje será fuerte, con avisos activos. Destacan las costas de Galicia con nivel naranja por olas de más de 7 m de altura.

Fin de semana

Seguiremos con más cambios. Las lluvias abandonan el oeste, para centrarse en el Mediterráneo, con viento de levante, además continuarán en Canarias. En el resto predominarán los cielos despejados. Con temperaturas que volverán a ascender. Así llegaremos al final de esta semana de vaivén térmico.

