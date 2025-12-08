Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Roberto Brasero: "Termina el puente...y vuelven las lluvias"

Pasó el puente, y llegan de nuevo los frentes. Ya tenemos uno tocando a las puertas de Galicia. Para el viernes asoma otro. Con lluvia y con viento fuerte… pero de momento, sin mucho frío.

Roberto Brasero
Publicado:

A 27 °C hemos estado este puente de diciembre en la provincia de Málaga, según los datos de AEMET. Temperaturas más elevadas que las de Canarias, que es donde suelen estar más alta en estas fechas. Pero esta vez las hemos superado en la provincia malagueña y hemos estado cerca en las de Almería y Alicante, con 25 °C, por ejemplo en Elche. Datos todos ellos a la sombra y sol hemos tenido y mucho en estas zonas. Y así vamos a seguir.

Sin embargo, por el oeste de la Península el tiempo vuelve a moverse de nuevo y mañana llegará un nuevo frente que el miércoles seguirá penetrando hasta la zona centro.

Vientos de 100 km/ h

Atención mañana al viento en el oeste de Galicia y en la Cordillera Cantábrica, se esperan rachas superiores a los 100 km/h, vientos de componente sur y suroeste. Tenemos avisos de nivel naranja por oleaje en la costa gallega y nivel amarillo en el litoral Cantábrico.

Las lluvias pueden ser fuertes y abundantes este martes en la comunidad gallega, en el interior de Asturias y en el oeste del sistema Central, y se espera que vayan avanzando a lo largo del día por Castilla y León, el resto del Cantábrico e incluso Extremadura y Huelva al final del día.

El miércoles seguirá penetrando el frente y llegarán las lluvias a la zona centro desde bien temprano y sobre todo a la mitad occidental de Andalucía, donde puede llover con más abundancia. Al este no llegarán las lluvias, ni a Canarias y el jueves volverá a ser un día de transición, estable, de sol o de nieblas, pero sin precipitaciones. Estas volverán el viernes de la mano de otro frente que nuevo barrará el oeste peninsular con lluvias y dejará nevadas en las montañas a partir de unos 1.800 metros.

De momento sin frío

De momento, no vemos que vayan a bajar las temperaturas de forma notable ni que vuelvan esas nevadas que tuvimos antes del puente. Mañana incluso subirán las temperaturas en la mayor parte de la Península, con algunos descensos en Galicia y noroeste de Castilla y León; y pocos cambios en las islas.

El miércoles sí bajarán en descenso en Canarias y en la mayor parte de la Península, de forma localmente notable en zonas de ambas mesetas y del interior de Andalucía, y ligeros aumentos en el Mediterráneo. El jueves, ese día de transición, volverán a subir y el viernes toca bajada, al paso de ese nuevo frente con el que despediremos la semana.

