Jornadas de paraguas y de más abrigo: la previsión de la semana de César Gonzalo

Hoy tenemos un frente encima, y ya vemos el siguiente asomar desde el Atlántico. El de hoy nos deja un miércoles de lluvioso en el interior, con lluvias estáticas. Estáticas porque este frente, no se marchará por el este. Se trata de un sistema frontal estacionario, que no se moverá. Se quedará sobre nuestro país mientras se va deshaciendo poco o poco. Por eso tendremos un miércoles de lluvias que con el paso de las horas se irán reduciendo.

Frente estacionario

Las precipitaciones han comenzado desde primera hora del día. Seguirán descargando con abundancia en Andalucía. Continuará lloviendo en La Rioja, Navarra y el interior del País Vasco, hasta última hora del miércoles. Irán tendiendo remitir durante la tarde en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria y la Comunidad de Madrid. Además, en el entorno de los Pirineos también se podrán dar algunas precipitaciones, que podrán dejar algunas nevadas a partir de 2.000 metros de altitud. La cola de este frente estacionario también rozará el archipiélago canario, con lluvias en el norte de las islas. En el resto del país no se esperan precipitaciones en un día de nubes y claros. Además, el oleaje aún podrá ser intenso en las costas de Galicia, acompañado de algunas rachas fuertes de viento.

Más abrigados

Las temperaturas máximas bajan en casi todo el interior. Descenso que restará hasta 5º a los valores del martes. Para quedarnos con registros de tan solo 10ºC en Pamplona y Soria; de 12º en Madrid, Lugo, Cáceres y Cuenca. Alcanzarán los 14ºC en Zaragoza y Lleida. Las más cálidas continuarán en el Cantábrico con valores de unos 15º, en el Guadalquivir con más de 17º, el Mediterráneo con 20º y Canarias con hasta 22ºC de máxima.

Más frentes en camino

Mañana jueves las nubes dejarán grandes claros en casi todo el interior con temperaturas que se van a recuperar de la bajada de hoy. La excepción la encontraremos en Galicia, con nubosidad en aumento que dejará durante la tarde lluvias en el oeste de la comunidad. Se trata de la llegada de un nuevo frente que durante el viernes volverá a dejarnos lluvias generalizadas y además de nuevo temperaturas a la baja. Asimismo, provocará la formación de una borrasca que al final del viernes y durante el sábado podrá dejar lluvias puntualmente fuertes en Canarias, incluso nevadas en las cumbres del Archipiélago. En el resto del país, esa borrasca provocará el regreso de las precitaciones al litoral Mediterráneo durante el fin de semana. En el resto predominará el tiempo seco, acompañado de temperaturas que volverán a subir, seguiremos sin el frío propio de estas fechas.

