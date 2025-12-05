Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Buenas noticias de Roberto Brasero para el Puente de Diciembre: "Olas, niebla y sol"

Quizá lo más destacable de este Puente de Diciembre sea lo que no vamos a tener: ni frío ni nevadas, como sí ha ocurrido en las semanas previas o en otros años por estas fechas.

Buenas noticias de Roberto Brasero para el Puente de Diciembre: "Olas, niebla y sol"

Buenas noticias de Roberto Brasero para el Puente de Diciembre: "Olas, niebla y sol"

Roberto Brasero
Publicado:

Este sábado, primero de los 3 días que tendrá este fin de semana, viene todavía con abundante nubosidad. Los cielos grises, nubosos o incluso cubiertos nos acompañarán en la mayor parte de la Península, salvo en el área mediterránea y el sur de Andalucía donde ya irá despejando, así como en los dos archipiélagos.

Mucha nube sí, pero poca lluvia. La precipitaciones se esperan en el cuadrante noroeste y de forma débil y dispersa, quizá también en el interior peninsular en zonas cercanas a las montañas en otros puntos de la Península, pero serán poca cosa… salvo en el oeste de Galicia donde sí podremos tener un sábado muy lluvioso e incluso con alguna tormenta.

Suben las temperaturas

Pero quizá lo más destacado para el sábado sea el aumento de temperaturas que nos marca el modelo de previsión. No es que vayamos a volver al verano, pero serán desde luego más elevadas que las de estos últimos días. Desaparecen por completo las heladas de primera hora, y por la tarde podremos llegar a 15º en León, 16º en Toledo, 17º en Cáceres, 18º en Santander y Granada, 19º en A Coruña y en Bilbao, 20º en Oviedo y en Zaragoza, 21º en Sevilla, 22º en Melilla, 23º en Málaga y Valencia o 24º en Murcia y Alicante.

El tiempo en Europa: Borrasca Davide

El ambiente templado de estos próximos días se extiende también a nuestros países cercanos: 18º mañana en Lisboa, 14º el domingo en Londres, 15º en Roma y en París… Sí estará algo más frío en Alemania o Dinamarca, pero tampoco allí caerán las nevadas que en otros años han sido habituales en estas fechas.

De todas formas sí tendremos lluvias y fuerte viento debido a la acción de la borrasca Davide, borrasca de alto impacto que ha sido nombrada por el servicio meteorológico francés y que circulará muy al norte de nuestro país. Afectará a Irlanda y Reino Unido entre hoy y mañana, y también al oeste de Francia, para penetrar hacia el interior del país vecino a partir del domingo.

Resto del Puente

En teoría no es un puente el de este año sino más bien un fin de semana largo... en el que se prolongará este tiempo más bien suave, de ausencia de precipitaciones destacables. El domingo ya debería ir a menos el temporal costero en Galicia y el Cantábrico, que volveremos a tener el sábado en apogeo debido al tránsito más al norte de la borrasca Davide, pero el domingo, al alejarse, irá reduciéndose el mar de fondo y por lo tanto llegarán ya menos olas a las costas del norte, donde se irá levantando a lo largo del día los avisos de nivel naranja aún vigentes durante el sábado y madrugada del domingo.

En los cielos seguirá la misma tónica: con cielos muy nubosos o cubiertos, excepto en el extremo sureste que estará poco nuboso o despejado, con apertura de grandes claros durante la tarde en la vertiente mediterránea y mitad sur peninsular. Cuenten además con nieblas en buena parte del interior peninsular: Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y zonas bajas de Huesca y Lleida.

En Canarias en general poco nuboso o despejado con algunos intervalos nubosos de nubes medias en las islas orientales y de nubosidad baja en el interior de Tenerife y norte de La Palma durante la tarde, con algo de calima ligera. Y en Galicia es donde es probable que pueda llover también en esa jornada… y en la siguiente.

El lunes 8 será un día festivo y de ambiente suavemente otoñal, con nieblas en zonas bajas del centro y oeste peninsular, nubes en el noroeste y lluvias en Galicia. Y sol en Andalucía, sur de Canarias y la costa mediterránea.

Las temperaturas bajarán el lunes: volverán las heladas dispersas a las cumbres de la mitad norte del país y por la tarde bajarán ligeramente las máximas en el litoral mediterráneo, las Islas Baleares, el valle del Ebro, la Cordillera Cantábrica y el centro de la península.

Aún así será un día que nos recordará más al otoño que al invierno o al de otros días de la Inmaculada en el que hemos tenido un tiempo más inclemente de frío y nevadas que este año brillarán por su ausencia.

