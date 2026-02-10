Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Albacete sufre graves inundaciones por el colapso del subsuelo después de semanas de lluvias

El desbordamiento del canal de María Cristina anega garajes y bajos mientras el Ayuntamiento denuncia falta de respuesta de la Confederación del Júcar.

Maquinaria de Urgencia en Albacete

Albacete sufre graves inundaciones por el colapso del subsuelo tras semanas de lluvias | Europa Press

Albacete afronta una situación de emergencia por inundaciones provocadas no solo por la lluvia directa, sino por el agua acumulada en el subsuelo tras semanas de precipitaciones continuadas. La saturación de la red de saneamiento y de los colectores ha provocado anegamientos en viviendas, locales y garajes de distintos puntos de la ciudad, donde los servicios de emergencia trabajan sin descanso desde la jornada anterior.

Los bomberos continúan achicando agua en bajos y aparcamientos subterráneos completamente inundados. La situación se ha visto agravada por el desbordamiento del Canal de María Cristina, que cruza la ciudad de forma soterrada y que, al verse colapsado, ha provocado la salida del agua directamente desde paredes y suelos en varias zonas urbanas.

El canal, al límite

Según han explicado fuentes municipales, el problema se debe a la enorme acumulación de agua en la red de saneamiento y en los colectores, que se encuentran "absolutamente inundados". A ello se suma el desbordamiento del canal de María Cristina, que ha actuado como vía de entrada de grandes volúmenes de agua hacia el interior de la ciudad.

Las zonas más afectadas han sido calles como Juan de Toledo, Alicante, Letur, Paseo de la Cuba o Gabriel Ciscar, donde se han registrado importantes daños materiales. La evolución meteorológica mantiene en alerta a los servicios municipales ante la posibilidad de que nuevas lluvias compliquen aún más la situación.

Críticas a la Confederación Hidrográfica del Júcar

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha seguido de cerca la evolución del episodio y ha denunciado la "inacción y el silencio" de la Confederación Hidrográfica del Júcar, a la que considera competente en la gestión de los cauces que atraviesan la ciudad.

El regidor ha asegurado que el Ayuntamiento ha tenido que intervenir "de urgencia, incluso fuera de su término municipal", en colaboración con el alcalde de La Herrera, para frenar la llegada de más agua a la capital. Según ha detallado, se ha actuado ante "la saturación de un tercio de la red de colectores", una situación que calificó de crítica.

Siguiendo las recomendaciones técnicas, el Consistorio ha enviado maquinaria pesada a La Herrera y a la zona de La Lobera para derivar caudales hacia la balsa de laminación y a una gravera, con el objetivo de reducir la lámina de agua que entra en la red urbana.

Serrano ha afirmado que la situación "se podía haber evitado" y ha recordado que desde el pasado viernes el Ayuntamiento remitió hasta tres cartas a la Confederación Hidrográfica del Júcar advirtiendo del riesgo y solicitando medidas preventivas "que nunca llegaron".

"El problema es muy sencillo de solucionar si hay voluntad", ha señalado el alcalde, quien ha lamentado que, pese a contar con la colaboración de otras administraciones, "del titular de los cauces, solo tenemos el silencio como respuesta". En este sentido, ha subrayado que "una situación de urgencia requiere de medidas extraordinarias", insistiendo en que "lo urgente es actuar".

En los últimos días, han caído más de 600 litros por metro cuadrado en la Sierra de Alcaraz, un volumen que ha acabado desbordando el canal y colapsando parte de la red de saneamiento. El alcalde ha advertido de que no actuar ante esta situación "no solo es una irresponsabilidad, sino una temeridad”, al poner en riesgo "vidas humanas, viviendas, comercios, sótanos y garajes".

