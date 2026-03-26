Mercedes Martín advierte: "Sol al inicio y dudas desde el Jueves Santo"

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Los modelos meteorológicos apuntan a un inicio estable en gran parte de España, pero abren la puerta a un cambio de tiempo en la segunda mitad de la semana, con la posible llegada de una borrasca por el sur.

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Los principales modelos coinciden en una idea clara: predominio de tiempo estable hasta, al menos, el miércoles santo. Durante estos días, la mayoría de los escenarios descartan precipitaciones en amplias zonas de la península. Solo el Cantábrico podría registrar lluvias débiles, mientras que en Canarias no se descartan chubascos aislados.

Las temperaturas tenderán a subir ligeramente, con valores propios de principios de abril: mañanas frescas y tardes más templadas.

A partir del jueves santo, aumenta la incertidumbre

El cambio en los modelos aparece a partir del jueves santo. No tanto por una señal clara de lluvia, sino porque empiezan a dejar de coincidir entre sí, un indicador claro de incertidumbre. Frente a la coherencia de los primeros días, en el tramo final los escenarios comienzan a divergir.

Dos escenarios posibles

Por un lado, el escenario dominante -respaldado por la mayoría de las simulaciones- mantiene- la estabilidad hasta el final de la Semana Santa, con ambiente seco y sin precipitaciones relevantes. Por otro, un grupo menor de escenarios apunta a un cambio de patrón, con la posible aproximación de una borrasca desde el sur o suroeste peninsular. De confirmarse, podría afectar a Andalucía, Extremadura y el litoral sudeste.

Qué indican los modelos

Los modelos meteorológicos no ofrecen una única previsión, sino distintas posibles evoluciones de la atmósfera. En estos momentos, la opción sin lluvias sigue siendo la más probable. Sin embargo, la señal de cambio no es despreciable.

No se trata de dos previsiones independientes, sino de un reparto de escenarios: una mayoría que mantiene la estabilidad frente a una minoría significativa que introduce un cambio de tiempo. Además, la incertidumbre no solo afecta a la probabilidad de lluvia, sino también a su intensidad y extensión.

Una previsión aún abierta

A varios días vista, este tipo de situaciones son habituales: el patrón general está definido, pero pequeños cambios en la circulación pueden modificar el resultado final. Por ahora, el mensaje es claro: estabilidad en el inicio de la Semana Santa y un final aún por definir.

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