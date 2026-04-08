El aviso de Roberto Brasero: "Hoy lluvia... y el domingo ¡nieve!"

Este miércoles ha sido un día de lluvia generosa en algunas zonas de España como las provincias de Ciudad Real y Toledo, las de Málaga y Córdoba, la sierra de Gredos o el norte de Gran Canaria, con tormentas que de cara a la tarde se van a reactivar en Castilla y León, donde también ha estado lloviendo.

Mañana al contrario las lluvias y tormentas estarán de retirada, tras algunas que pueden caer todavía a primera y última hora del día por la provincia de Huelva y Extremadura, y así como por la tarde en el sur de la cordillera Cantábrica, donde pueden llevar granizo. En Baleares, brumas y nubes bajas por la mañana y en Canarias, los cielos estarán nubosos en el norte de las islas.

Para el resto de España cielos más soleados pero todavía con presencia de polvo en suspensión en el centro y en el oeste peninsular. Tendremos rachas fuertes de viento en Canarias, en Almería y sierras del sureste.

Calor para jueves y viernes

Las temperaturas vuelven a subir este jueves, un ascenso extraordinario que así se llama cuando pueden subir 10 grado de golpe y es lo que podría ocurrir mañana en zonas de Extremadura, Castilla y León, Andalucía y sobre todo Castilla-La Mancha. Salvo en el Cantábrico donde no cambiarán, en el resto de España las temperaturas serán mañana más altas que las de hoy.

Y más aun serán las del viernes: en dos días vamos a tener de 10 a 15 grados más que hoy en esas zonas donde hoy han bajado fruto de las lluvias y tormentas. Pero el fin de semana nos espera otro cambio brusco, esta vez, a la baja.

¡20º menos en dos días!

Pongo algunos ejemplos: en Soria y Pamplona la máxima prevista para este viernes es de 28º… la del domingo, solo 8º. En Zaragoza podrían pasar de los 31º del viernes a solo 10º el domingo… Será un vistita fugaz del invierno pero podría ser interesante porque podría dejarnos nevadas en áreas bajas de la mitad norte después de haber estado los días previos en manga corta.

La AEMET incluso ha sacado un nota informativa con este cambio de tiempo previsto donde explica que una borrasca al oeste de las islas británicas, con un extenso frente frío activo asociado que penetrará el sábado por Galicia y se desplazará lentamente, empezará a cambiar el tiempo. A su paso se espera abundante nubosidad y precipitaciones generalizadas que podrían ser localmente fuertes y con tormenta, más persistentes en el área cantábrica, Pirineos, sistema Ibérico y puntos de las Béticas. Además se intensificará el viento del noroeste, que soplará con intervalos fuertes y alguna racha superior a 70 km/h.

Nevadas el domingo

El domingo "la entrada de una masa de aire de origen marítimo polar tras el frente dará lugar a un importante descenso de la cota de nieve en la mitad norte peninsular, con nevadas por encima de unos 700- 1000 m desde el sábado por la tarde en la cordillera Cantábrica e Ibérica Norte, que se extenderán durante el domingo a puntos del este de Castilla y León, sistema Central oriental, Ibérica Sur y Pirineos, sin descartar que los chubascos den lugar localmente a descensos de cota adicionales. Los espesores acumulados podrían ser importantes en zonas altas, por encima de los 40 cm a lo largo de todo el episodio. Todo ello vendrá acompañado de un acusado descenso tanto en las máximas como en las mínimas, que podría ser localmente extraordinario el sábado en el cuadrante noroeste y el domingo en el nordeste".

Según este pronóstico, vienen un par de días que podrían ser de comienzos del verano y un domingo que nos recordará al invierno. A partir del lunes volveremos a la primavera.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.