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Dana Adam

Termina el temporal, se marcha Adam tras dejar sus últimos coletazos

Se van desactivando los avisos de AEMET en el Mediterráneo, a primera hora de la mañana solo se mantienen en las islas Baleares, donde aún podrán darse fuertes chubascos. Tras una madrugada lluviosa en el sur de Alicante y norte de Murcia regresa la estabilidad. Será en el oeste de Canarias donde se mantiene la posibilidad de chubascos intensos.

César Gonzalo

Termina el temporal, se marcha Adam tras dejar sus últimos coletazos | Antena 3 Noticias

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César Gonzalo
César Gonzalo
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Durante la madrugada, las lluvias han vuelto a ser intensas en el Mediterráneo. Se han concentrado en el sur de Alicante y norte de Murcia donde el agua ha vuelto a correr por las calles. También ha llovido, con mucha menos fuerza que ayer, en la zona cero de esta dana. Estas son las últimas trombas de la dana. Porque la buena es que, en todos estos puntos, ya pueden de dejar de mirar al cielo. Regresa el tiempo estable, las lluvias torrenciales se marchan.

Últimos coletazos

Aún en la mañana de este martes, ‘Adam’ podrá dejar lluvias fuertes en las islas Baleares, donde se mantiene al aviso amarillo hasta las 18 horas de la tarde. En cambio, en el litoral catalán ya se han desactivado, aunque no se puede descartar algún chubasco puntual en Girona. En el resto del levante, ya no esperamos lluvias intensas. Tan solo podrían caer algunas gotas en el entorno del cabo de la Nao, durante la tarde. Así que podemos dar por terminado este nuevo episodio de lluvias torrenciales.

Resto del país

En las islas Canarias se mantiene el aviso por fuertes chubascos en El Hierro y La Palma. Chaparrones que podrían extenderse en La Gomera y el interior de Tenerife. Las nubes de tipo bajo serán abundantes en el cantábrico, donde podrían surgir algunas lloviznas, más probables en el interior de Cantabria. En el resto tendremos tiempo estable, con aumento de las nubes durante la tarde. En Pirineos y las sierras del este, sí, podría surgir alguna tormenta esporádica. Mientras tanto en Ceuta, Melilla y sur de Cádiz ganará protagonismo el viento de poniente, alcanzado rachas fuertes.

Otoño tranquilo

A partir de ahora cambia el patrón del tiempo, serán los frentes atlánticos los que rocen el norte. Para dejar días de cielos abiertos en el resto, y por supuesto en el mediterráneo. En cuanto a las temperaturas, ya durante esta tarde serán menos frías que las de ayer en el este. En el resto sufrirán cambios ligeros, para poco regresar a valores templados, según avance la semana.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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