Roberto Brasero, sobre la DANA: "Adam ya es historia, vuelve la normalidad otoñal"

La DANA Adam ya es historia. Mañana nos espera un día de normalidad otoñal: sin ninguna DANA que nos deje registros tan llamativos como los 600 y hasta 700 l/m2 que esta DANA Adam ha dejado en la Marina Alta alicantina y en la Comarca de La Safor.

Sí tendremos un frente frío recorriendo el norte peninsular y avisos de nivel amarillo por viento y olas en las costas de Asturias, Cantabria y el País Vasco. En estas comunidades conviene salir mañana con el paraguas aunque las lluvias no serán muy copiosas. Y podríamos tener alguna nevada débil en las cumbre de la cordillera Cantábrica.

Lluvias en Canarias

Nubes en el resto de la mitad norte y sierras del centro y viento fuerte que notarán también en Aragón y Cataluña. Sin embargo en Baleares, la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía mañana ya predominará el sol. En Canarias nos esperan lluvias y tormentas que estoy están siendo fuertes en El Hierro (llevan recogidos ya 120 l/m2 en Valverde) y mañana podrían alcanzar otros puntos del archipiélago.

Amaneceres más fríos

Las temperaturas serán más frías a primera hora, con unas mínimas que suben en el noroeste y bajarán respecto a las de hoy en el resto de España. El amanecer de mañana será más frío y la tarde similar con máximas de hasta 25° en puntos del sur peninsular.

EL jueves nuevo frente llegará a Galicia, por la tarde y seguirá la posibilidad de algunos chubascos dispersos en canarias. Las temperaturas en ligero ascenso por el día pero todavía serán más bajas por la noche lo que deparará otro amanecer frío por debajo de 5º en amplias zonas del interior de las mitades norte y este de la península.

El viernes y el fin de semana en principio tendremos un tiempo similar, estable: Las lluvias acotadas al extremo norte peninsular y en el oeste del as Canarias. Y con temperaturas que no variarán mucho en esta normalidad otoñal en la que entramos: madrugadas frescas y tardes más suaves