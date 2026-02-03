Grazalema, al límite por las lluvias y en riesgo de quedar incomunicada

Las lluvias persistentes que azotan Andalucía han puesto en una situación crítica a Grazalema, uno de los puntos donde más agua se ha recogido en las últimas semanas. El municipio gaditano, acostumbrado a convivir con precipitaciones intensas, afronta ahora un escenario excepcional por la saturación del terreno y el riesgo creciente en sus comunicaciones. Así lo explicó su alcalde, Carlos Javier García, en una entrevista concedida este martes a Antena 3 Noticias, dentro de las Noticias de la mañana.

“El día amanece lluvioso, con 100 litros más en las últimas 24 horas, que se suman a lo mucho que llovió la semana pasada”, señaló el regidor, que reconoció que el municipio se encuentra “muy tensionado” ante la carga de agua acumulada en el suelo. En su diagnóstico fue claro: “Llueve y llueve sobre mojado de manera muy intensa”, una situación que ha provocado que la tierra ya no sea capaz de absorber más agua.

Uno de los indicadores más visibles de esta saturación es la Sima de la Olla, un sumidero natural que ha comenzado a expulsar agua con fuerza. “Cuando la tierra no traga más agua, empieza a soltarla de la manera que veis”, explicó el alcalde, en referencia a las imágenes que muestran el fenómeno como si se tratara de un géiser. Un espectáculo natural que, en circunstancias normales, resulta llamativo, pero que ahora evidencia el riesgo existente.

Alerta roja y carreteras cortadas

La principal preocupación, según García, se centra en la estabilidad de los accesos al municipio. Grazalema y Benamahoma, los dos núcleos que lo integran, sufren ya importantes problemas de comunicación. “Benamahoma está prácticamente incomunicado porque un talud ha colapsado”, advirtió, tras recordar que en enero han caído casi 1.300 litros por metro cuadrado, 1.100 de ellos concentrados en apenas ocho días. A ello se suma la previsión de que hasta el final de la semana puedan acumularse otros 500 litros más.

En el caso de Grazalema, dos de las cinco carreteras de acceso permanecen cortadas y una tercera presenta una situación “muy compleja”. “Esto dificulta muchísimo la vida diaria y afecta especialmente a un pueblo muy turístico”, apuntó el alcalde. Para Benamahoma, se han habilitado pasos temporales vigilados por la Guardia Civil y los servicios de carreteras, tras el derrumbe del talud que dejó inutilizada la única vía abierta.

Ante la inminente activación del aviso rojo por lluvias, el Ayuntamiento ha optado por medidas preventivas. “De entrada, la suspensión de toda la actividad municipal”, avanzó García, con especial atención a las zonas deportivas y arboladas. El mensaje a la población es claro y directo: “Evitar los desplazamientos siempre que sea posible”, ante unas carreteras con crecidas, escorrentías y un monte que, según insistió, “no soporta más agua”.

Mientras tanto, el día a día en el casco urbano transcurre con resignación. “Dentro del pueblo, soportando estoicamente la lluvia intensa y sin parar durante todo el día”, resumió el alcalde, consciente de que, en el municipio más lluvioso de España, el chubasquero y el paraguas se han convertido, una vez más, en parte indispensable de la rutina.

