Roberto Brasero alerta de un río atmosférico: "Lluvias extraordinarias y alto riesgo de inundaciones en el sur"

Afrontamos un miércoles con alto riesgo de inundaciones en el sur de España debido a las lluvias que dejará en nuestro país la borrasca Leonardo. Se trata de un río atmosférico, un río de humedad que tiene su origen en el caribe y desemboca en nuestra península- Hoy sobre todo descargará sobre Andalucía, de ahí los avisos de nivel rojo zonas de las provincias de Cádiz y Málaga porque pueden superarse los 200 litros por metro cuadrado en solo 24 horas, que se suman a todo lo que ha llovido ya y lo que propia que haya cauces que se puedan llenar de golpe con crecidas súbitas y otros ríos que hemos visto bajar muy crecidos aumentarán su caudal y por lo tanto se incrementa también el riesgo de desbordamientos e inundaciones.

Mucha precaución. Esas lluvias también vendrán acompañadas de fuerte viento en el caso el sur de Andalucía y en Ceuta, y en el resto será más bien el jueves cuando el viento se una a las lluvias que van a seguirá entrando en la península por el oeste peninsular en otro auténtico temporal atlántico del que la AEMET ha emitido un aviso especial que repasaremos después.

Llegan también nuevas nevadas

Esperamos un miércoles de lluvias también en el resto de España, no tan copiosas como las de Andalucía, salvo en Cataluña ni Canarias donde no se esperan precipitaciones. También pueden ser algo abundantes en el oeste de Galicia, donde tendrán avisos de nivel amarillo, y en Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid donde sobre todo lloverá de madrugada y luego también por la tarde. Entre medias puede haber una pausa.

Y no solo luvias, también tendremos nevadas sobre todo por la noche y en las primeras horas del día, tanto en la zona centro como en el norte peninsular: empezará nevando en cotas bajas a partir de 800 metros, pero luego enseguida subirá la cota y esas nevadas podrán ser abundantes durante el miércoles pero ya solo en zonas de montaña.

El caso del área metropolitana de Madrid no tenemos avisos, a diferencia del miércoles pasado, y es más difícil que esta vez pueda producirse una nevada y de darse sería durante la noche, no esperándose que cuaje de la manera que lo hizo el miércoles pasado en los alrededores de la capital. Sí tenemos un aviso de nivel amarillo por nevadas en la sierra madrileña, así como en las provincias de Salamanca, Ávila, Segovia, Burgos, Soria, Palencia y León por una acumulación de nieve de 5 cm en 24 horas por encima de 900 a 1000 metros, unas nevadas que serán más frecuentes durante la madrugada, ya que la nieve se fundirá enseguida en cotas más bajas.

Hay avisos de nivel amarillo también en la serranía y la Alcarria de Guadalajara, parameras de Molina, serranía de Cuenca y de Teruel, Pirineo oscense y en la montaña de Lugo y de Ourense por Acumulación de nieve de 5cm en 24 horas a partir de los 1100-1200 metros en la zona más oriental con una cota de nieve en torno a los 1000 metros tendiendo al alza durante el día.

Un río atmosférico

En su aviso especial por fenómenos adversos, la Agencia Estatal de Meteorología avisa de este carácter especial de la situación que enfrentamos a partir de esta noche y hasta el próximo viernes. Se espera que "las condiciones empeoren a partir del miércoles con la llegada de la extensa borrasca Leonardo, que se mantendrá estacionaria al noroeste de la Península hasta el fin de semana. La circulación atlántica inducida por Leonardo arrastrará al tercio sur peninsular una masa de aire de origen tropical que se caracterizará por un contenido en agua precipitable muy alto, especialmente anómalo para la época del año". Eso es lo que llamamos un río atmosférico o río de humedad: una gran cantidad de agua precipitable que tiene su origen en el Caribe y desemboca en nuestra península, donde toda esa humedad se transformará en lluvias abundantes y persistentes.

Especialmente "las que afectarán a Grazalema, a la serranía de Ronda y al entorno del Estrecho serán de especial relevancia, pudiéndose superar localmente los 200– 250 mm en 24 horas. En otros puntos de realce orográfico de las Béticas las acumulaciones también serán importantes, pudiendo alcanzarse los 120-150 mm a lo largo del día. Las precipitaciones se extenderán con intensidades moderadas al resto de la Península y Baleares, pudiendo ser también persistentes en otras zonas montañosas a barlovento del flujo húmedo del oeste".

El jueves, otro día problemático

Esta situación se prolongará durante el jueves, aunque nosotros cambiemos día, el río de humedad seguirá entrando de manera continua y recorriendo la península aunque se desplazará un poco más al norte de Andalucía. Esto dice la AEMET en su aviso especial: "las precipitaciones generalizadas persistirán durante la primera mitad del jueves 5, cuando la Península continuará bajos los efectos de un flujo húmedo del oeste a suroeste y el paso de nuevos frentes atlánticos asociados a Leonardo, trasladándose las acumulaciones más significativas a gran parte de los entornos montañosos a barlovento del flujo del oeste del centro y norte peninsular. Continuará lloviendo de forma persistente en puntos de las Béticas, que ya habrían recibido mucha precipitación durante la jornada previa, con posibilidad de que a lo largo de ambos días se recojan localmente 300-400 mm. Además, con el avance este día de un frente frío y la posterior entrada de una masa fría posfrontal, las precipitaciones en forma de chubasco podrían ser localmente fuertes y venir acompañadas de tormenta en puntos del tercio oeste peninsular, especialmente en Galicia. No obstante, se espera que el fenómeno más significativo de este día sea el viento, con rachas muy fuertes que podrán darse en amplias zonas del territorio, a excepción del cuadrante nordeste peninsular".

Lo dicho, un temporal atlántico en toda regla con lluvias muy abundantes.

