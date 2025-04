Una tormenta torrencial azota Lugo dejando más de 50 incidencias

MeteoGalicia ha avisado esta tarde de una "situación muy complicada en la mayor parte de la provincia de Lugo" por "lluvias torrenciales" que han dejado más de 50 incidencias en la provincia hasta las 19,00 horas, con la propia ciudad amurallada como la zona más afectada. De momento no se han registrado incidencias graves ni daños personales, sino, fundamentalmente, inundaciones públicas o en espacios privados.

Ha sido la borrasca Oliver, que ha entrado en la península con chubascos, la que causaba la advertencia por parte de MeteoGalicia sobre las 17.30 de esta tarde. Poco después comenzó a llover en zonas de la Terra Chá o A Ulloa, donde también se han registrado rayos. De hecho, se registraron casi 550 rayos en la provincia y la red eléctrica se vio afectada, dejando a varias zonas sin luz durante unas horas, entre ellas la zona de Augas Férreas y A Residencia, en Lugo ayuntamiento.

La capital provincial, la más azotada por la borrasca

El municipio más afectado por esta tormenta ha sido el de Lugo precisamente, especialmente con intervenciones mayoritariamente por anegamientos de calles, como la Ronda das Fontiñas, donde el agua incluso afectó al tráfico. También destacan entre las incidencias las de un desprendimiento en la N-6 a la altura del Balneario e inundaciones en la zona de As Termas, donde varios coches quedaron bloqueados.

En la ciudad de Lugo, las calles más afectadas fueron la Ronda de Fingoi, la avenida de Magoi, República Argentina, la Ronda das Mercedes, la Ronda das Fontiñas, la Avenida da Coruña o Xosé Castiñeira. En ellas las canalizaciones y el alcantarillado no daba más de sí, por lo que los vecinos avisaron a los servicios de emergencias de la imposibilidad y peligrosidad de circular por ellas.

También pasan de la decena las viviendas en las que estaba entrando agua, de igual modo que las inundaciones en garajes. Estos avisos también han ocurrido principalmente en el municipio de la capital de la provincia.

También en el municipio lucense y el de Vilalba se registró una gran granizada que, según apuntó un particular que informó a los servicios de emergencias, impedía la circulación por carretera. Y aunque luego haya bajado la intensidad de la lluvia y no se hayan vuelto a repetir episodios de granizo, no ha dejado de llover tras esas horas centrales de la tarde.

Activado el plan Inungal

La borrasca Oliver va a provocar lluvias y tormentas en amplias zonas de España durante este viernes. De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones más abundantes se registrarán en Galicia, Extremadura y Andalucía Occidental, donde las tormentas podrán ser concretamente más fuertes y con granizo.

Precisamente, en la tarde de este viernes y atendiendo a esta información, la Xunta de Galicia ha activado el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Galicia (Inungal) debido a las fuertes lluvias que deja el fenómeno y que afecta, particularmente, al interior de A Coruña y al centro y montaña de la provincia de Lugo.

