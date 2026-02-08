'Arepa', una perra mestiza de 4 años, se convierte en la "reina" del Carnaval canino de Las Palmas de Gran Canarias

Las Palmas de Gran Canaria está de carnaval, y hoy ha tenido lugar la gala más esperada por los amantes de los animales. El escenario del Carnaval de 'Las Vegas' ha acogido en la mañana de este domingo la decimosexta edición del carnaval canino.

En esta ocasión han sido once participantes, algunos de ellos en parejas y otros de forma individual, con un total de quince perros, todos ellos acompañados de sus dueños que por supuesto también iban disfrazados a juego con sus mascotas. Los canes, de todas las razas, edades y tamaños, han desfilado sobre el escenario con todo tipo de fantasías carnavaleras. Disfraces inspirados en John Travolta y Olivia Newton John, la película Mago de Oz, Marilyn Monroe, la Patrulla Canina, La Catrina, o Harry Potter han sido algunos de los elegidos por los participantes.

Al ritmo de la música en directo a cargo de DJ Toni Bob, los perros y sus dueños iban desfilando por una pequeña pasarela encima del escenario, y después posaban ante los medios de comunicación allí presentes. Algunos veteranos con experiencia y soltura, otros jóvenes novatos de pocos meses de edad, y algunos más revoltosos, pero todos han cumplido con su cometido, guiados por sus dueños con muchas ganas e ilusión.

La ‘reina’ de este carnaval canino ha sido la perrita Arepa, la primera en salir al escenario, que se ha convertido en la mascota del Carnaval con la fantasía “¡Pero qué perra la tragaperra!”. Se trata de una concursante veterana ya que su primera participación fue en el Carnaval de 2024, también junto a su dueña Rosmi Quesada, y donde se alzó por primera vez con el premio.

No contenta con ello, el año pasado obtuvo el tercer puesto del concurso, en el que ya es toda una experta. A ritmo de merengue ha conseguido ganar el primer premio, galardonado con 100 kilos de pienso, un trofeo y un viaje en barco entre islas junto a sus dueños. “Arepita es una mestiza de cuatro años y llegó a mi vida desde que nació y siempre la disfrazamos…Ya llevamos tres años participando y estamos super contentos”, decía Rosi.

El segundo premio ha sido para una pareja formada por un bulldog francés y un carlino con la fantasía “Desde la ciudad Esmeralda”. Y Lula, una perrita mestiza ha logrado el bronce con el diseño “Una pata, una misión, Lula y sus amigas”.

Tras los once desfiles con un total de quince perros, y mientras el jurado se marchaba a deliberar, como ya viene siendo habitual en el certamen, numerosos miembros del público con sus mascotas también disfrazadas desfilaron por el escenario. Decenas de perros de distintas razas y tamaños lo junto con sus dueños y dueñas disfrutaron de este particular y colorido carnaval dando buena cuenta de la creatividad con sus disfraces.

En esta ocasión era el público el que con sus aplausos, valoraba y puntuaba a ritmo de palmas a su participante favorito, en un concurso paralelo.

