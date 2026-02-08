Imágenes | Cae una parte de la Muralla romana de Lugo por el temporal

Una parte de la Muralla romana de Lugo ha sufrido un derrumbe debido al temporal de viento y lluvia que azota la península estos días. Ha ocurrido en la noche de este sábadosobre las 23.30 horas, en la rúa do Moucho, en la zona sudoeste de la construcción.

El desplome hizo caer una considerable parte de la Muralla hacia la parte interna. Se trata del primer gran daño sufrido por la Muralla en más de dos décadas.

En esa zona se ubican varias viviendas y locales de hostelería. La Policía Local acudió poco después al lugar y acordonó la zona.

No se ha tenido que lamentar heridos ni daños materiales a otros inmuebles. Por suerte, no se trata de la muralla romana original sino de una reforma que se hizo posterior.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.