Muere una persona por arma blanca en una reyerta con, al menos, seis personas implicadas en Córdoba

Emergencias recibió una llamada alertando de que había una persona herida que posteriormente acabó muriendo.

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalEFE

Este domingo, una persona ha muerto después de ser apuñalada durante una reyerta que se ha saldado con seis detenidos en el barrio del Sector Sur de Córdoba.

Según las fuentes de la investigación, el suceso ha tenido lugar en la calle Loja, sobre las 15:50 horas, cuando comenzó a tener lugar una pelea en la que se vieron involucradas varias personas.

Aún no han trascendido las causas de la misma ni más información al respecto. Aunque ya hay una investigación abierta para esclarecer las causas del suceso.

Desde fuentes de la Emergencias 112 han informado de que recibieron una llamada a primera hora de la tarde en la que alertaban de la reyerta y que había un herido, que posteriormente fallecería.

Los agentes de la Policía Nacional y de la Local han intervenido en el lugar de los hechos y han detenido, en principio, a seis personas que podrían estar involucradas en la reyerta.

