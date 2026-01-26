Roberto Brasero: "Borrascas encadenadas, y todavía queda"

Borrasca Joseph

Ya vamos por la J, la décima borrasca de alto impacto de esta temporada, llamada Joseph y que se va a situar muy al norte, más allá de las Islas Británicas, y desde allí nos envía ya un primer frente en el día de hoy que está recorriendo la península y otros más e incluso borrascas secundarias para los siguientes días de esta semana, que volverá a estar pasada por agua en gran parte de España y con fuertes que vientos que arreciarán mañana y pasado. De momento hoy lunes hasta las seis de la tarde ya se habían recogido 80 l/m2 en A Cañiza (Pontevedra), 102 l/m2 en Mazaricos (A Coruña) y 114 l/m2 en Grazalema (Cádiz). Y AEMET prolonga el aviso de nivel rojo en el interior de la provincia de Pontevedra hasta las 3h de la próxima madrugada en previsión de que se puedan superar 150 litros l/m2 en 24 horas. Los ríos de esta zona ya bajan muy crecidos.

Arrecia el temporal

Mañana martes avanzará hacia el interior peninsular ese frente impulsado por la borrasca Joseph que está dejando esas abundantes lluvias en el oeste peninsular y mañana descargará con ganas en más zonas. Las lluvias más copiosas las esperamos en Galicia, sobre todo a primeras horas, en el oeste y sur de Castilla y León, en Castilla La Mancha y en Andalucía, donde es posible que tengamos también alguna tormenta con granizo. Y al resto de la península también irán llegando las lluvias en el día de mañana a media que avance el frente, salvo al extremo más oriental y a Baleares donde serán poco probables o débiles en el caso de producirse. Y Canarias se queda al margen y lucirá el sol.

Martes con más viento

Para mañana también hay que tener en cuenta el viento que arreciará en casi toda España y pondrá en aviso de nivel amarillo a la mayoría de las provincias peninsular. Además tendremos un temporal de olas en el litoral cantábrico pero también mañana en el litoral mediterráneo, sobre todo en las costas de Murcia, Almería y Baleares. Y por último pero importante: mañana irán bajando de nuevo las temperaturas y con ellas bajará también la cota de nieve: entre ayer y hoy han subido y esa lluvia que está cayendo sobre zonas nevadas se está llevando ya parte de la nieve caída, produciéndose un deshielo que contribuye también a que aumente el caudal de algunos ríos. Pero mañana a lo largo del día, y a media que avance una nueva masa de aire frio que arrastra este frente de Joseph, irá bajando la cota de nieve de unos iniciales 2000 metros hasta los 500/900m en el noroeste y hasta 900/1400m en el resto de la Península, con lo que las nevadas se irán extendiendo desde Galicia por la mañana hasta llegar a las sierras del sureste al final del día, dejando los mayores acumulados en la Cantábrica y Pirineo. Luego de cara al miércoles seguirán estas nevadas e incluso podrían producirse en cotas más bajas, con un nuevo frente que tomará el relevo al de mañana en estas borrascas encadenadas y que nos están dejando un temporal tras otro y lo seguirán haciendo también esta semana.