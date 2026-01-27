'Joseph' nos envía una potente borrasca con nieve, lluvias y mucho más viento: el aviso de César Gonzalo

Seguimos dentro el baile de sistemas de bajas presiones que provoca la borrasca Joseph. Es una danza en toda regla, con una borrasca prácticamente estática en el centro, Joseph, y las demás moviéndose a su alrededor por el momento. Con una importante novedad, una de ellas, mañana nos atravesará. Se trata de una pequeña, pero potente borrasca que nos devolverá las nevadas al norte, y que sobre todo promete dejarnos fuertes rachas de viento, más incluso que las hoy.

Avisos del martes

El nivel naranja de avisos por parte de AEMET se encuentra activo por oleaje en las costas de Galicia donde podrá superar los 7 metros, también en el sureste con olas de hasta 5m de altura. Los avisos por lluvias nos piden precaución en Galicia donde pueden ser persistentes, y donde ojo los ríos bajan muy cargados ya. Asimismo, se activan en entorno del Sistema Central por precipitaciones muy abundantes, y en Andalucía donde podrán ser puntualmente muy fuertes. Nos quedan los avisos por viento, aún durante esta mañana y tarde soplará con fuerza en la mitad sur del país.

Un día más, lluvia

Salvo en Galicia, los paraguas se podrán ir cerrando durante la tarde en el oeste de la península. Y, desde luego no harán falta en Canarias, donde continúa el tiempo estable. En el resto las lluvias nos acompañarán en este martes en el que las temperaturas bajan ligeramente en el oeste de la península. Se notará en la cota de nieve, quedando al final de la jornada a unos 1.200 m en las montañas del norte.

Miércoles complicado

Mañana desde primera hora, notaremos los efectos de esa pequeña, pero potente borrasca. Se moverá con rapidez desde el Atlántico, será sobre todo en la primera mitad del día cuando notemos sus efectos. Lo que más preocupa es el fuerte viento, probablemente las rachas alcanzarán los 100 km/h. Poblando, salvo en el extremo norte, el mapa de avisos para el miércoles de AEMET por fuertes rachas. Además, provocará un importante desplome de las temperaturas, que desembocará en una cota de nieve que se situará a solo 800 o 1000 metros en el norte. Hay que estar atentos a las nevadas en la meseta norte, y por supuesto en zonas de montaña. Porque, además, precipitaciones no van a faltar, serán muy copiosas en la mitad sur y el centro.

Vuelven a subir

Todo lo contrarió en cuanto a las temperaturas sucederá el jueves, los termómetros volverán a ascender de forma acusada. Para restringir las nevadas zonas de montaña elevadas. Lo que no podremos abandonar de momento serán los paraguas porque las lluvias seguirán con nosotros.

