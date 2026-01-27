Una mujer muere aplastada por una palmera en Málaga en pleno azote de la borrasca Joseph

El paso de la borrasca Joseph por España ha dejado este martes una víctima mortal. Una mujer ha muerto en Torremolinos, Málaga, después de que una palmera cayera sobre ella a causa del fuerte viento. El suceso se produjo en la avenida Palma de Mallorca alrededor de las 13:40 horas, cuando varios testigos alertaron al servicio de emergencias 112 de la caída del árbol.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, la Policía Local y los servicios sanitarios. Pese a los intentos de reanimación, los equipos médicos no pudieron salvar la vida de la mujer, que sufrió una parada cardiorrespiratoria tras el impacto.

Avisos en casi toda España

La borrasca Joseph, nombrada por el servicio meteorológico portugués, mantiene bajo aviso a la mayor parte del territorio nacional. Según la Agencia Estatal de Meteorología, hasta 14 comunidades autónomas presentan alertas por lluvia, viento, fuerte oleaje o nieve, cinco de ellas en nivel naranja, que indica riesgo importante. Solo Canarias, La Rioja y el País Vasco permanecen al margen de los avisos.

En Andalucía, las provincias de Almería y Cádiz se encuentran en aviso naranja por lluvias intensas, viento y fenómenos costeros. La previsión apunta a acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, con registros que podrían superar los 100 litros de forma puntual en zonas como Grazalema. A ello se suman rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora y un oleaje que alcanza los cuatro metros.

Galicia, la zona más castigada

El impacto del temporal está siendo especialmente severo en Galicia. La borrasca se ha cebado con esta comunidad, donde se han contabilizado más de 800 incidencias relacionadas con las lluvias y el viento. En municipios como Palas de Rei, en Lugo, ha sido necesario cortar carreteras por la caída de árboles, mientras que en Navia de Suarna un puente ha amanecido derrumbado por la fuerza del agua del río.

En la provincia de Pontevedra, el desbordamiento del río Miñor ha provocado inundaciones en viviendas bajas y garajes, especialmente en el municipio de Gondomar. Aunque el caudal ha comenzado a descender, las autoridades mantienen la vigilancia ante la persistencia de las precipitaciones.

Vigilancia en ríos y costa

La preocupación se extiende también a otros puntos del país. En Lora del Río, en Sevilla, se ha activado un plan de preemergencia ante el aumento del caudal del Guadalquivir. En la costa, el viento ha provocado escenas llamativas, como el desplazamiento de sillas y mesas de terrazas en Gibraltar, mientras el mar continúa muy revuelto.

La Aemet advierte de que la situación seguirá siendo complicada durante la jornada. El paso de un frente frío dejará lluvias generalizadas, un descenso notable de las temperaturas y una bajada de la cota de nieve, que podría situarse entre los 500 y 900 metros en el noroeste. Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios.

