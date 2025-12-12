Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Tiempo inestable

Llega Emilia, borrasca de gran impacto que complica este fin de semana: César Gonzalo detalla los riesgos

Primeros avisos en Canarias, por intensos oleaje y viento; en la península también, por temporal marítimo en las costas del norte y Estrecho. La borrasca Emilia también nos deja hoy lluvias en el oeste del país, que podrán ser intensos en el sur. Avisos que mañana sábado se intensifican en Canarias.

César Gonzalo

LLega Emilia, borrasca de gran impacto, que complicará este fin de semana. | Antena3.com

César Gonzalo
Publicado:

Tenemos nueva borrasca de gran impacto, Emilia, y ahora mismo está profundizándose en el Golfo de Cádiz. Desde allí, gracias a las altas presiones del Atlántico, dejará en Canarias un importante temporal. Fuerte viento, lluvias, oleaje mucho más intenso que el de las últimas semanas, e incluso hasta nevadas abundantes en las cumbres canarias. Temporal que también afectará al sur de la península.

Primeros efectos

En este viernes ya se activan los avisos por viento y oleaje en Canarias, las olas ya hoy podrían superar los 5 metros de altura con rachas de viento de más de 90 km/h, y además la llegada de las primeras lluvias al archipiélago. En la península, la borrasca 'Emilia' deja lluvias en el oeste, podrán ser fuertes, con avisos activos de nivel amarillo en Andalucía y de nivel naranja en Ceuta. También AEMET advierte del peligro importante en este viernes en las costas de Galicia con avisos de nivel naranja vigentes. En aviso amarillo se mantendrá las costas del Cantábrico y área del Estrecho. Desde el oeste, las precipitaciones podrán aparecer mucho más débiles y dispersas en el centro, Alicante, Murcia y Almería. En el resto del país tendremos tiempo mucho más estable. En cuanto a las temperaturas hoy bajarán en el oeste de la península, y mañana bajarán de forma mucho más acusada en Canarias.

Temporal en Canarias

El sábado será el día más complicado en las islas. A día de hoy para mañana los avisos de AEMET, alcanzan el nivel naranja, peligro importante por los siguientes elementos: Olas de más de 7m de altura, viento del norte que superará los 100 km/h, lluvias fuertes y abundantes en el norte de más de 100 litros/m2 en 12 horas. Y, además, nevadas que podrán ser abundantes en cumbres de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Con una cota de nieve en el archipiélago que rondará los 2.000 m de altitud. De cara al domingo los efectos de 'Emilia' tenderán a ir amainando a lo largo del día.

‘Finde’ en el resto

El sábado las lluvias abandonan el oeste de la península, se mantendrán en las costas de Andalucía y aparecerán en el litoral de Murcia y la Comunidad Valenciana. Lluvias que estarán acompañadas de fuerte viento de Levante. Durante el domingo las lluvias cobrarán fuerza en el mediterráneo y se extenderán al archipiélago balear, con intensos chubascos y tormentas. En el resto de la Península predominará el tiempo estable. Especialmente en el oeste y el Cantábrico donde predominarán los grandes claros.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Llega Emilia, borrasca de gran impacto que complica este fin de semana: César Gonzalo detalla los riesgos

