Gran Canaria, en nivel 2 de emergencia por lluvias extremas: "No lo he visto jamás"

La borrasca Therese lleva instalada desde el pasado jueves en el Archipiélago y, pese a dar alguna tregua en los últimos días, el temporal ha vuelto a reactivase en zonas concretas.

La isla de Gran Canaria se está llevando la peor parte. En zonas del noreste de la isla se han superado los 70 y 100 litros por metro cuadrado: 75,6 litros de agua en Teror, 68,4 en Arucas, 64,4 en Cuevas del Pinar, 61,2 en Valleseco y 57,4 en San Mateo, según los datos que publica la Agencia Estatal de Meteorología.

Los caseríos de Arteara y la localidad de Fataga, en el sur de la isla, se encuentran confinadas debido a las intensas y persistentes lluvias de la madrugada.

La carretera que accede a estos núcleos de San Bartolomé de Tirajana está cortada.

Las autoridades piden a la población que extreme la cautela y evite en lo posible los desplazamientos en coche.

En el sur de Gran Canaria, la tromba de agua ha provocado el desbordamiento del cauce del barranco de Fataga. Las presas situadas en el entorno rural de Las Palmas de Gran Canaria han superado su capacidad máxima, muchas se ha desbordando. Por ejemplo, en la zona de Ciudad del Campo, el agua rebasa el área de contención. También la presa de Fataga ha rebosado este martes debido a las fuertes precipitaciones.

Otra de las impresionantes imágenes que nos ha dejado esta borrasca en Gran Canaria ha sido el derrumbe de parte de la carretera y la cocina del restaurante El Secuestro, en Teror.

El Gobierno de Canarias ha declarado la emergencia en Gran Canaria y la alerta en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, por las fuertes lluvias. Lanzarote y Fuerteventura permanecen en prealerta.

La Dirección General de Emergencias advierte que el centro de la borrasca Therese se encuentra “muy cerca” de las islas, “lo que implica que las precipitaciones van a ser desorganizadas, con núcleos convectivos que pueden ser localmente importantes”, aunque dispersos, indican las fuentes oficiales. Actuación de la UME

Tal está siendo el impacto de la borrasca que el Cabildo de Gran Canaria ha elevado la alerta al nivel 2 y han pedido la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME), para poder contar con el apoyo de la maquinaria pesada y personal. Finalmente, el Gobierno de España ha autorizado el despliegue de la UME y ya han salido de la base aérea de Gando los equipos que han empezado a actuar en las zonas afectadas para atender las múltiples incidencias que están ocurriendo.

Suspensión de clases y de actividades

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias confirma que este martes por la tarde y noche no habrá actividad lectiva en los centros educativos en Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Tampoco habrá clases este miércoles.

La medida responde a las indicaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil ante el impacto de la borrasca Therese.

El Servicio de Urgencias Canario también ha suspendido en Gran Canaria los traslados sanitarios no urgentes. Esta suspensión no afecta a la actividad del transporte sanitario no urgente con pacientes que requieren tratamiento vital, los que acuden de forma continuada a sesiones de hemodiálisis, quimioterapia o radioterapia y hospital de día oncohematológico, así como los traslados de pacientes entre centros sanitarios y los que han recibido el alta de los servicios de urgencias o planta hospitalaria. Previsión para las próximas horas

En Gran Canaria, Tenerife y La Palma las precipitaciones podrían descargar más de 100 litros de agua por metro cuadrado en doce horas y más de 40 litros/m2 en solo una hora.

La lluvia también ha dejado algunas incidencias en Tenerife, sobre todo en el áerea metropolitana entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Policía Local, Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife y Bomberos han procedido al desalojo de un grupo personas que vivían en casetas en los márgenes del barranco de Santos por donde corre gran cantidad de agua.

El jefe de servicio de Protección Civil y Emergencias del Cabildo de Tenerife, Néstor Padrón, ha adelantado que el frente que está ubicado al norte de Gran Canaria puede llegar a Tenerife a lo largo de la tarde y golpear el área metropolitana durante las horas de mayor movilidad.

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