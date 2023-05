La DANA inunda el sureste español: lluvia, temporales, ramblas desbordadas y carreteras cortadas

La situación meteorológica es muy preocupante en buena parte de nuestro país a causa de la DANA. La mayor cantidad de precipitaciones están cayendo, sobre todo, sobre la Comunidad Valenciana y la región de Murcia.

En Almería la lluvia ha provocado la salida de varias ramblas en las Cuevas de Almazora. Se han inundado los bajos de varias localidades por la cantidad de agua que se ha acumulado en tan poco tiempo. Han caído hasta 40 litros por metro cuadrado en sólo una hora.

La situación es también muy complicada en el sur de la Comunidad Valenciana. De momento no habrá clases en veintiuna localidades.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos por tormentas y lluvias en distintas zonas. En Málaga las fuertes trombas de agua han provocado el desbordamiento de arroyos y varias carreteras han tenido que ser cortadas.

Las lluvias se desplazan también a la región de Murcia. Las autoridades piden precaución, que se eviten los desplazamientos y no acercarse a las ramblas o no coger el coche. Además recomiendan revisar las terrazas y las cañerías. El agua está cayendo con fuerza y no se libran tampoco de las lluvias torrenciales. Se ha decretado el cierre de colegios y universidades, en al menos, diez municipios y se han ampliado los servicios de emergencias.

La DANA entra en sus peores horas. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) habrá más alertas por lluvias en buena parte de la península a lo largo del día y también de la semana.

Aviso rojo en Cartagena

Durante la noche ha llovido de forma sostenida y abundante, fundamentalmente en el centro de la ciudad y la zona oeste. Se ha pasado a nivel rojo de alerta durante la madrugada. Han caído cerca de 100 litros en 4 horas en el centro de Cartagena, según datos de la confederación.

Los servicios de emergencia han participado en una decena de rescates e personas atrapadas en vehículos en el área urbana.

Desde las seis de la mañana Cartagena está en nivel naranja por avisos de hasta 30 litros en hora y hasta 100 litros acumulados en 12 horas.