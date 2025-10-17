Vídeo: Empleados y directivos de Sabadell celebran el fracaso de la OPA del BBVA

Descorchan el cava y celebran. En las oficinas del Banco Sabadell se vive un ambiente de victoria tras el fracaso de la OPA lanzada por el BBVA. Directivos y empleados celebran con cánticos el resultado final . La operación, que buscaba una fusión entre ambas entidades, queda oficialmente descartada.

Mientras tanto, el presidente del BBVA confirma que no presentará su dimisión. Asegura que se siente respaldado por el consejo y mantiene la confianza en la estrategia del banco.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.