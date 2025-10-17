Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Vídeo: Empleados y directivos de Sabadell celebran el fracaso de la OPA del BBVA

Directivos y empleados celebran la retirada del gigante bancario, mientras el presidente del BBVA reafirma su liderazgo pese al revés.

Celebraciones Sabadell | Antena 3 Noticias

Ángel Granero
Publicado:

Descorchan el cava y celebran. En las oficinas del Banco Sabadell se vive un ambiente de victoria tras el fracaso de la OPA lanzada por el BBVA. Directivos y empleados celebran con cánticos el resultado final . La operación, que buscaba una fusión entre ambas entidades, queda oficialmente descartada.

Mientras tanto, el presidente del BBVA confirma que no presentará su dimisión. Asegura que se siente respaldado por el consejo y mantiene la confianza en la estrategia del banco.

La OPA de BBVA a Sabadell fracasa al conseguir solo un 25,33% de aceptación de los accionistas

Fachada del edificio ‘La Vela’ del BBVA

Economía

Celebración Sabadell

