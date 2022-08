Todos los detalles sobre las excepciones del plan de ahorro energético del Gobierno

El plan de ahorro energético ya es una realidad aunque hay muchos trabajos que, debido a sus condiciones, no tendrán que cumplir con el control de la temperatura, como por ejemplo los colegios, los hospitales, las habitaciones de los hoteles, gimnasios, museos, peluquerías y lavanderías.

La propia ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, explicó que se darían algunas excepciones, siempre siguiendo la legislación laborar vigente. Es por esto por lo que dicho margen será para aquellas personas que realicen labores para las que sea necesario un determinado esfuerzo físico. Ribera explicó que no es lo mismo estar "sentado en la oficina" que trabajar, por ejemplo, cocinando en un restaurante.

Por ello, hay dos tipos de margen, dependiendo de la cantidad de esfuerzo físico que demande el trabajo: para los trabajos 'de oficina', en los que apenas hay movimiento, se deberán mantener los 27 grados establecidos., sin embargo, para los que hay un constante esfuerzo, como pueden ser en restaurantes o almacenes, se podrá bajar el aire acondicionado dos grados, hasta 25.

Se dará un margen para cumplir las medidas

Teresa Ribera explicó en una entrevista que no se impondrán multas "inmediatamente" a los espacios públicos que no cumplan las medidas de ahorro energético y que se dará un margen a los propietarios para que sigan la normativa. Aún así, "si pasan los días y eso no está ocurriendo, o si mañana hay un problema serio porque en algún sitio no se aplica masivamente ninguna medida", el Ejecutivo contactará "inmediatamente" con la comunidad autónoma sin esperar "meses ni semanas", ha advertido.

"No creo que nadie vaya a imponer multas inmediatamente. Tendrá que haber un apercibimiento, preguntar por qué no se están aplicando y, de forma proporcionada, ir adoptando medidas", ha explicado la vicepresidenta tercera en relación a las sanciones que podría conllevar no cumplir con las medidas del plan de ahorro energético.

El Plan de Ahorro Energético

Se trata de un paquete de medidas, que será complementado en septiembre por el Plan de Contingencia, y lo que se busca es reducir el consumo de energía en el contexto de la invasión rusa de Ucrania y contribuir de esta manera a asegurar el suministro de gas en la Unión Europea para el próximo invierno.

Además del control de la temperatura, se incluye el deber de apagar a las 22:00 horas el alumbrado de escaparates y edificios públicos que estén desocupados, a excepción de la iluminación ornamental de monumentos. Entre otras medidas se encuentra la de disponer de un sistema de cierre de puertas para locales cuando tengan un sistema de climatización en funcionamiento.