La OCU denuncia los abusos en los precios del transporte en situaciones de crisis

Seguro que les ha pasado unas cuantas veces miras vuelos, vuelves a mirar y en el tiempo que tardas en decidirte ha cambiado el precio, y muchas veces no a más barato. Quieres comprar un billete un lunes y cuesta 100 euros, al día siguiente ha subido cien eurosmás. Es lo que se denomina precios dinámicos y es lo que ocurrió el pasado domingo cuando el accidente de trenes en Adamuz dejó a buena parte de la geografía de sur hacia el centro y norte incomunicada. Los viajeros intentaron alquilar vehículos y vuelos que habían subido su precio hasta los 1000 euros, por ejemplo un billete Málaga-Madrid. Esta subida de tarifas repentina también se notó este pasado verano en la oleada de incendios.

La OCU pide que se regule

Ileana Izverniceanu, directora de comunicación de la OCU pide que en estos casos excepcionales se decrete una "declaración de emergencia" para poder limitar la subida de precios. Considera la portavoz de la organización de consumidores que hay una laguna legal importante cuando ocurre una de estas desgracias o crisis. "Los algoritmos que estudian nuestros intereses pueden ocasionar subidas desorbitadas", dice Iliana y tiene que establecerse un umbral de subida lógico. El Gobierno, según Izverniceanu, está trabajando en una regulación, que limite las subidas de precio en estas situaciones.

PRECIOS QUE TIRÁN PARA ATRÁS

La fijación de precios dinámica puede provocar reacciones negativas si los clientes perciben los precios como injustos o impredecibles. También puede conducir a márgenes de beneficio más bajos si los negocios establecen precios demasiado bajos en respuesta a la competencia o la demanda.

