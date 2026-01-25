Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

PRECIOS DEL TRANSPORTE

La OCU denuncia los abusos en los precios del transporte en situaciones de crisis

La Organización de Consumidores denuncia, que no es justo que se suban los precios del transporte cuando el consumidor no tiene otra alternativa.

La OCU denuncia los abusos en los precios del transporte en situaciones de crisis

La OCU denuncia los abusos en los precios del transporte en situaciones de crisis | Antena 3

Publicidad

Fran Paino
Publicado:

Seguro que les ha pasado unas cuantas veces miras vuelos, vuelves a mirar y en el tiempo que tardas en decidirte ha cambiado el precio, y muchas veces no a más barato. Quieres comprar un billete un lunes y cuesta 100 euros, al día siguiente ha subido cien eurosmás. Es lo que se denomina precios dinámicos y es lo que ocurrió el pasado domingo cuando el accidente de trenes en Adamuz dejó a buena parte de la geografía de sur hacia el centro y norte incomunicada. Los viajeros intentaron alquilar vehículos y vuelos que habían subido su precio hasta los 1000 euros, por ejemplo un billete Málaga-Madrid. Esta subida de tarifas repentina también se notó este pasado verano en la oleada de incendios.

La OCU pide que se regule

Ileana Izverniceanu, directora de comunicación de la OCU pide que en estos casos excepcionales se decrete una "declaración de emergencia" para poder limitar la subida de precios. Considera la portavoz de la organización de consumidores que hay una laguna legal importante cuando ocurre una de estas desgracias o crisis. "Los algoritmos que estudian nuestros intereses pueden ocasionar subidas desorbitadas", dice Iliana y tiene que establecerse un umbral de subida lógico. El Gobierno, según Izverniceanu, está trabajando en una regulación, que limite las subidas de precio en estas situaciones.

PRECIOS QUE TIRÁN PARA ATRÁS

La fijación de precios dinámica puede provocar reacciones negativas si los clientes perciben los precios como injustos o impredecibles. También puede conducir a márgenes de beneficio más bajos si los negocios establecen precios demasiado bajos en respuesta a la competencia o la demanda.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.atresplayer.com/antena3/noticias/noticias-fin-de-semana/?cp=contenido&ds=www.antena3.com&pt=contenido&ss=www.antena3.com%2Fnoticias|||]]

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Camioneros y supermercados critican la prohibición de acceso de la DGT aunque matizan que no hay desabastecimiento

Nieve en las carreteras de Segovia

Publicidad

Economía

La OCU denuncia los abusos en los precios del transporte en situaciones de crisis

La OCU denuncia los abusos en los precios del transporte en situaciones de crisis

Licitación contrato auscultación ultrasónica

Adif reconocía en octubre que no tenía personal ni medios para hacer inspecciones ultrasónicas en las vías del tren

Imagen de archivo de una pantalla de información

Estas son las indemnizaciones mínimas que pueden reclamar los heridos en el accidente de tren de Adamuz y los familiares de los fallecidos

Nieve en las carreteras de Segovia
Temporal Ingrid

Camioneros y supermercados critican la prohibición de acceso de la DGT aunque matizan que no hay desabastecimiento

Imagen de archivo de un tren de Rodalies
Rodalies en Cataluña

Rodalies restablece el servicio después de haber estado dos días suspendido por el descarrilamiento de un tren en Gelida

El tren Iryo descarrilado en Adamuz
Accidente tren

La causa del descarrilamiento del Iryo en Adamuz: ¿un defecto previo en la vía o en su soldadura?

Transportes descarta al tren como origen del siniestro y centra el foco en la infraestructura. Óscar Puente apunta a un defecto crítico en la vía que se habría generado en minutos y provocado el descarrilamiento.

Óscar Puente
Huelga maquinistas

Los maquinistas defienden la huelga y niegan que esté ligada al impacto emocional de los accidentes

El sindicato Semaf reclama garantías de seguridad y rechaza las afirmaciones del ministro Puente tras Adamuz y Gelida.

Un sistema creado en Sevilla podría prevenir accidente ferroviarios

Un sistema creado en Sevilla podría prevenir accidente ferroviarios como el de Adamuz

Imagen de archivo de un tren de alta velocidad

Adif levanta las restricciones de velocidad del AVE Madrid-Barcelona, excepto en 6 puntos concretos

Lista de todas las oposiciones publicadas en el BOE en enero 2026

Lista de todas las oposiciones publicadas en el BOE en enero 2026: más de 30.000 nuevas plazas para conseguir un trabajo fijo

Publicidad