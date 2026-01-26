Indignación entre los usuarios de Rodalies en Cataluña por los parones y retrasos: “Es el pan de cada día”

Después de un fin de semana casi sin trenes, y una semana de sobresaltos, se había anunciado que el servicio de Rodalies volvería a funcionar hoy, pero a las 7:00 horas ha saltado la alerta: el servicio se suspendía por completo hasta nuevo aviso. Al parecer el centro de control de Adif ha sufrido un fallo informático que se está investigando.

Los usuarios de las estaciones denunciaban su indignación y la falta de información. “Está todo bastante lioso”, aseguraba una viajera en Sants.

Veinte minutos después del corte, se anuncia que se restablece el servicio, pero algunos viajeros de la estación de Vilanova i la Geltrú al llegar a los andenes aseguraban que el servicio se había vuelto a suspender. “Dicen que sí, ahora que no, ahora que sí, ahora que no”, resumía una viajera que quería desplazarse a Barcelona. Otra mujer recordaba que no se trata sólo de hoy: “Es el pan de cada día”, afirmaba.

Otros aseguraban que la incertidumbre sobre si podrán desplazarse les provoca “ansiedad, mucha ansiedad”. Muchos se quejan de que no saben cómo van a llegar a tiempo a sus trabajos, y de que sus jefes se empiezan a cansar de los retrasos.

En torno a las 15:00 horas se registraban retrasos de una media hora en las líneas que funcionaban y tramos en los que aún no hay trenes y se tienen que hacer esos trayectos en autobús.

Ante la incertidumbre, este lunes muchos han optado por el autobús o por el coche particular. Los accesos a Barcelona registraban esta mañana hasta 15 kilómetros de cola, tras repuntar el tráfico un 2 % en relación a un lunes habitual. Un conductor ha asegurado que un trayecto que se tarda habitualmente 10 minutos en recorrer, hoy ha tardado “exactamente 50”.

Otros optaban por teletrabajar, algo que de nuevo la Generalitat ha vuelto a pedir a los catalanes. A la vez, el Govern pide tanto a Renfe como a Adif que asuman responsabilidades por la acumulación de incidencias de la última semana.

