Adif reconocía en octubre que no tenía personal ni medios para hacer inspecciones ultrasónicas en las vías del tren

¿Por qué se rompió la vía en el descarrilamiento del Iryo que provocó el choque contra un tren Alvia en Adamuz? ¿Quiénes cuidan de que no se desgasten sus materiales? ¿Cómo se chequea eso? Adif era consciente del problema en la infraestructura ferroviaria. Así lo denuncian los sindicatos y lo reconoce la propia empresa pública.

El 2 de octubre de 2025 sacó a licitación un contrato público para revisar las vías de alta velocidad mediante una "auscultación ultrasónica de aparatos de vía en líneas de ancho estándar de explotación". El propio documento señala que requiere "una formación y un material específico con el que no cuenta el personal de Adif". Es decir, admite que no dispone de medios ni personal especializado para realizar determinados controles avanzados.

Una inspección ultrasónica es "la única manera de detectar los posibles defectos internos" de la vía

En concreto, se trata de inspecciones ultrasónicas, como una ecografía, que permite detectar grietas o roturas internas en la vía, defectos que no se aprecian a simple vista. El contrato lo subraya con claridad: es "la única manera de detectar los posibles defectos internos que se puedan encontrar en el material de los aparatos de vía", elementos especialmente críticos para la seguridad ferroviaria. A día de hoy, ese contrato sigue sin adjudicarse. “Llevamos tiempo denunciando que hay un problema grave en el mantenimiento preventivo”, asegura Rafael Escudero, del sindicato de maquinistas SEMAF.

El Ministerio de Transportes insiste en que el tramo donde se produjo el accidente había pasado cuatro revisiones previas. Sin embargo, los expertos piden cautela. "Habrá que ver si esas revisiones se realizaron como se deberían realizar, con los materiales adecuados y homologados", señala Javier Alcalde, perito experto en accidentes ferroviarios.

¿Con cuatro trenes auscultadores podemos inspeccionar a diario todas las líneas de alta velocidad?

A estas dudas se suma la denuncia sindical sobre los trenes auscultadores, los convoyes encargados de detectar microrroturas en la vía. Según SEMAF, “el tren auscultador Séneca lleva desde noviembre averiado y sin funcionar”. Adif sostiene que hay seis vehículos operativos pero lo cierto es que dos de ellos estarían en fase de" pruebas para la validación de los equipos". "Con cuatro vehículos, ¿podemos inspeccionar a diario todas las líneas de alta velocidad?", se pregunta el sindicato.

Además, los trabajadores alertan de un deterioro en las condiciones de trabajo. "Tienen miedo porque los trenes vibran. Ha habido afectaciones en la tripulación, gente que llega a pensar que ese es su último día", denuncia Elisabeth Ramos, maquinista y portavoz de SFF-CGT.

"El presupuesto se ha ido reduciendo tanto en seguridad como en mantenimiento", apunta Alcalde. El gasto por kilómetro en las vías ferroviarias de alta velocidad es el mismo que en 2013, pese a que hoy circulan muchos más trenes. Mientras tanto, el presidente de Adif todavía no ha dado explicaciones públicas. El ministro Óscar Puente dijo que no hay ninguna consigna de que no salga y lo justificó "es el responsable de la infraestructura y en el caso de un accidente en principio es parte y juez".