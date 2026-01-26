El SEPE lo confirma: este es el extra que cobrarán los desempleados que hayan encontrado trabajo este 2026

En primer lugar, es importante tener en cuenta que el Complemento de Apoyo al Empleo (CAE) no es una prestación. Al contrario, el objetivo de este complemento es favorecer la inserción laboral de aquellas personas que están cobrando la prestación por desempleo y que pueden no tener suficientes incentivos para aceptar un trabajo dadas sus condiciones económicas, por ejemplo. Así, el CAE permite que una persona acceda a un puesto de asalariado y, al mismo tiempo, siga percibiendo un ingreso “extra” del SEPE.

El CAE, que se introdujo en 2024, permite percibir una cuantía mensual durante un período máximo de 6 meses mientras se trabaja y tiene como objetivo último, por tanto, paliar un problema que, tradicionalmente, frenaba la reincorporación al mercado laboral de determinadas personas: la remuneración del trabajo era menor que lo percibido a través de la prestación por desempleo.

La novedad que se ha introducido en 2026 es que, dadas las condiciones y criterios requeridos, el beneficiario de este incentivo no tiene que realizar ningún trámite o solicitud de forma personal. Ahora bien, otra de las cuestiones a tener en cuenta es que la percepción de este incentivo consume días de prestación por desempleo, por lo que cada persona debe valorar su situación personal y considerar si le compensa o no esta bonificación. Como es automática, en caso de querer rechazar el CAE, el beneficiario sí debe realizar la gestión para no percibirlo.

¿Quiénes pueden solicitar el CAE?

Existe una serie de requisitos básicos que deben cumplirse en todos los casos para poder percibir el CAE:

La persona debe encontrarse en situación de venir cobrando una prestación contributiva por desempleo concedida en una fecha posterior al 1 de abril de 2025 y, al mismo tiempo, tener un periodo reconocido en la misma de al menos 14 meses.

Haber cobrado, al menos, 9 meses de dicha prestación antes de iniciar el nuevo periodo laboral, es decir, de comenzar en el nuevo puesto de trabajo.

Acceder a un contrato por cuenta ajena. En este sentido, puede ser a jornada completa o parcial.

Como se comentaba antes, a efectos administrativos cada día que se percibe el CAE es considerado como un día consumido de la prestación contributiva.

Esto implica que, si se prevé que el puesto de trabajo no será de larga duración o que existe el riesgo de perderlo a corto o medio plazo, tendrás menos días de paro futuro disponibles. Por esta razón, es importante que cada persona analice su situación y decida si acepta el complemento o prefiere mantener los días de paro que no ha consumido.

Es importante recordar, por tanto, que aunque el CAE se perciba de forma automática, el beneficiario puede solicitar en cualquier momento la suspensión de dicha bonificación para evitar consumir días de paro.

