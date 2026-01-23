Camioneros y supermercados critican la prohibición de acceso de la DGT aunque matizan que no hay desabastecimiento

La borrasca Ingrid viene dispuesta a hacerse sentir. Las alertas son de nieve por debajo de los 300 a 400 metros durante la tarde del viernes y la mañana del sábado, especialmente en el cuadrante noroccidental. El desplome de temperaturas durante el fin de semana dejará precipitaciones generalizadas. Los primeros efectos ya comienzan a sentirse, sobre todo en las 55 carreteras ya afectadas. De estas cinco pertenecen a la red principal y el resto a carreteras secundarias.

En el tramo de la A-6 comprendido entre Combarros (León) y en Pedrafita do Cebreiro (Lugo) el uso de cadenas es obligatorio. La AG-53 en Dozón, en Pontevedra, la A-66 en Cembranos, en León, y la AP-66 entre El Reundu, en el Principado de Asturias, y Caldas de Luna, en la provincia de León son transitables, pero con precaución. La DGT ha prohibido el acceso a camiones en la A-52 entre Requejo y A Canda, provincias de Zamora y Ourense. Precisamente por esta decisión protestan las organizaciones empresariales que representan a los transportistas.

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) considera que estas restricciones se han activado "sin la previsión necesaria" y provocará que muchos camioneros "se queden tirados en medio de las carreteras".

"Una medida de este calado no puede ponerse en marcha sin el margen temporal necesario para que las empresas y los profesionales del transporte puedan reorganizar rutas, horarios, cargas y descansos. El transporte de mercancías no es una actividad que pueda detenerse o modificarse de cualquier modo y en apenas unas horas sin consecuencias graves: detrás de cada camión hay una planificación compleja, compromisos contractuales y, sobre todo, una persona".

La Subdelegación del Gobierno en Zamora indica que el embolsamiento de camioneros transcurre desde las 18:15horas de este jueves al estar restringida la circulación de camiones entre los kilómetros 30 y 111 de la A-52.

Los supermercados también han manifestado su preocupación. "Se ha tratado de una medida "preventiva" sin precedentes que ha afectado al funcionamiento de las plataformas logísticas. Consideramos que ha sido desproporcionada, precipitada y establece un preocupante precedente en la garantía del servicio esencial de abastecimiento de alimentación y otros productos esenciales", ha dicho la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas).

Pese a lo anterior, Asedas hace un llamamiento a la calma por que a pesar de esta situación, no hay una situación de desabastecimiento en los establecimientos e instan a evitar situaciones, "innecesarias", de acopio de alimentos en sus hogares.