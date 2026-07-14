Si viajas en un tren sin aire acondicionado, podrían tener que devolverte el dinero íntegro del billete

Con la llegada del verano y el aumento de los desplazamientos, el tren vuelve a convertirse en uno de los medios de transporte favoritos de millones de viajeros. La alta velocidad y la comodidad de los trayectos hacen que cada vez más pasajeros opten por la Renfe en esta temporada alta.

Ahora bien, las altas temperaturas también ponen a prueba la climatización, uno de los aspectos más importantes para viajar con confort. Aunque todos los trenes de Renfe están equipados con aire acondicionado, la propia compañía advierte de que, durante los periodos de calor intenso, pueden registrarse incidencias puntuales en estos sistemas.

¿Renfe te devuelve el dinero si no funciona el aire acondicionado del tren?

Sí. Cuando un tren realiza el trayecto sin aire acondicionado y el servicio no se presta en condiciones adecuadas, el viajero puede reclamar la devolución íntegra del importe abonado por el billete.

Esto es posible gracias a un caso ocurrido en el mes de julio de 2023, a bordo de un tren AVE que cubría el trayecto entre Zaragoza y Barcelona. Durante el viaje, coincidiendo con las altas temperaturas del verano, una avería hizo que se parase el sistema de climatización, haciendo insoportable el trayecto. Por tanto, una pasajera presentó una reclamación que finalmente consolidó este derecho para el resto de los usuarios de la red ferroviaria.

Permanecer durante un trayecto prolongado dentro de un vagón sin aire acondicionado puede ser muy negativo para muchas personas, especialmente puede afectar a personas mayores, menores de edad, embarazadas o viajeros con determinadas patologías.

Para presentar una reclamación, debes seguir los siguientes pasos:

Comunicar la incidencia al personal del tren y solicitar información.

del tren y solicitar información. Conservar cualquier mensaje, aviso o comunicación realizada por la compañía.

realizada por la compañía. Pedir una hoja de reclamaciones lo antes posible.

Esta continúa siendo una de las herramientas más eficaces para documentar el problema y generar un expediente que permita acreditar posteriormente los hechos.

En la reclamación es aconsejable incluir la fecha del viaje, el número de tren, el trayecto realizado y una descripción detallada de las circunstancias. Cuanta más información aportes, mayores serán las posibilidades de que la compañía reconozca la incidencia y proceda a la compensación económica.

¿En qué otras condiciones Renfe te devuelve el dinero del billete?

Además de las incidencias con la climatización, Renfe contempla varios supuestos en los que un viajero puede recuperar total o parcialmente el importe de su billete. Los principales son:

Retrasos del tren . Dependiendo del servicio (AVE, Avlo, Alvia, etc.) y del tiempo de demora, Renfe puede devolver un porcentaje o el 100 % del precio del billete, de acuerdo con su compromiso de puntualidad y la normativa vigente.

. Dependiendo del servicio (AVE, Avlo, Alvia, etc.) y del tiempo de demora, Renfe puede devolver un porcentaje o el 100 % del precio del billete, de acuerdo con su compromiso de puntualidad y la normativa vigente. Cancelación del tren . Si Renfe cancela el servicio, el pasajero puede solicitar el reembolso íntegro del billete o cambiarlo por otro tren, si hay disponibilidad.

. Si Renfe cancela el servicio, el pasajero puede solicitar el reembolso íntegro del billete o cambiarlo por otro tren, si hay disponibilidad. Interrupción del viaje . Si el trayecto no puede completarse por causas imputables a Renfe, el viajero tiene derecho al reembolso correspondiente o a un transporte alternativo.

. Si el trayecto no puede completarse por causas imputables a Renfe, el viajero tiene derecho al reembolso correspondiente o a un transporte alternativo. Desistimiento del viajero . Si el pasajero decide no viajar, podrá solicitar la devolución siempre que las condiciones de la tarifa contratada lo permitan. Algunas tarifas son reembolsables y otras permiten cambios.

. Si el pasajero decide no viajar, podrá solicitar la devolución siempre que las condiciones de la tarifa contratada lo permitan. Algunas tarifas son reembolsables y otras permiten cambios. Duplicidad de compra o errores en la emisión . En determinados casos, Renfe contempla el reembolso cuando se demuestra que se ha adquirido el mismo billete dos veces o ha existido un error en la expedición.

. En determinados casos, Renfe contempla el reembolso cuando se demuestra que se ha adquirido el mismo billete dos veces o ha existido un error en la expedición. Supuestos contemplados en el Reglamento europeo de derechos de los viajeros ferroviarios. Además del reembolso, el pasajero puede tener derecho a asistencia, transporte alternativo o compensaciones en determinadas circunstancias.

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