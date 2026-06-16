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Solo el 33% de autónomos y pymes españolas utiliza IA en su producción

Cientos de emprendedores asisten a cursos de digitalización en las Oficinas ACELERA PYME.

Solo el 33% de autónomos y pymes españolas utiliza IA en su producción

Inteligencia artificial y realidad virtual para mejorar tu negocio

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Carlos Villán
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Cuando se tiene un negocio pequeño o el negocio eres simplemente tú, encontrar tiempo para formarte o sacar presupuesto para invertir en la digitalización de la empresa puede pasar a un segundo plano. Los datos lo corroboran. En España, el 44% de las pymes utiliza software de gestión y solo el 33% ha implementado la inteligencia artificial en su producción.

En nuestro país hay 150 Oficinas ACELERA PYME y hoy visitamos la que gestiona el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones (COITT) en Valencia. "Son oficinas impulsadas por la Red.es y el Ministerio para la Transformación Digital de España. Aquí trabajamos para que nadie se quede atrás. Orientamos con cursos gratuitos sobre herramientas digitales a los autónomos, pymes y emprendedores", explica Patricia Membrives, directora de la oficina.

"Los autónomos están muy enfocados en su negocio, que muchas veces funciona muy bien, y por falta de tiempo o de recursos acaban por no prestar atención a la digitalización de sus negocios. Eso les resta competitividad", asegura Ángel Gómez, Vice Decano del COITT CV.

Las oficinas ofrecen regularmente cursos gratuitos de diversas disciplinas tecnológicas. Javier Campos, presidente de la Asociación Valenciana de Realidad Extendida, AVRE, imparte un taller práctico sobre esta disciplina. "El pequeño comercio piensa que la realidad virtual es solo para grandes empresas, que es una tecnología muy cara o que hay que ser muy experto para utilizarla", explica Campos. Y añade: "Las pymes pueden crear experiencias para mejorar las ventas o utilizar la realidad virtual para realizar formaciones. Es muy útil".

¿Porqué la digitalización se resiste entre los autónomos?

Salimos de dudas preguntando a los asistentes al curso y nos dan tres claves. Mario explica que en ocasiones da miedo invertir en algo sin tener la seguridad de si va a ser rentable o vas a perder el dinero. La segunda clave la arroja Pablo. Es informático, pero "cuando eres autónomo y emprendes tienes que saber de redes sociales, de marketing, de producto,...". Y no siempre hay tiempo u orientación para formarse.

Otra alumna reconoce que ha mucha oferta y que la tecnología va siempre más rápida que las necesidades. "Es imposible seguir el ritmo si no tienes a alguien que te oriente y te aconseje", explica.

Estar al día en en pequeño negocio puede marcar la diferencia entre una empresa de éxito o una pyme cerrada.

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