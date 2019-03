Salgado responde a Rubalcaba: "Hay que mantener la austeridad a corto plazo"

La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha defendido seguir aplicando medidas de austeridad a corto plazo y dejar los estímulos para más adelante, después de que el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijese que España tal vez se esté "pasando en la dosis de ahorro".

"Las medidas de austeridad siempre tienen influencia en el crecimiento, en España y en el resto de los países, la cuestión está en establecer prioridades y en este momento, en el corto plazo, es una prioridad la consolidación fiscal", señaló Salgado a su llegada a la reunión del Eurogrupo en Luxemburgo, previa al Ecofin de este martes.

Salgado aclaró, no obstante, que no discrepa con Rubalcaba en la importancia de impulsar el crecimiento, pero más adelante señaló: "Estoy absolutamente de acuerdo, porque el candidato socialista no creo que hable de los tres próximos meses y, por tanto, no serán en los que el gobierne previsiblemente".

"Habla de la legislatura, y en la legislatura por supuesto que creo que hay que tomar medidas que impulsen el crecimiento", añadió y subrayó que España ya las está tomando con las reformas estructurales, "pero evidentemente habrá que tomar más".

Consolidación del crecimiento

"Tenemos que llevar a cabo la consolidación fiscal, cumplir nuestros compromisos y, al mismo tiempo, desear que las reformas estructurales que hemos hecho y la implantación, el desarrollo de esas reformas estructurales impulsen el crecimiento", indicó.

La ministra no quiso valorar si países como Alemania tienen más margen de actuación que España y si por tanto debería aplicar recetas distintas, como permitir que actúen los estabilizadores automáticos. "Eso lo tendrá que decir el Gobierno alemán", zanjó.

Preguntada acerca de la rebaja de las previsiones de crecimiento del PIB de España en 2012, del 1,6 % al 0,5 %, anunciada por la agencia de calificación Fitch, Salgado aseguró: "No me preocupan tanto las previsiones, me preocupa desde luego que el crecimiento se vaya consolidando".

La ministra reconoció: "Es cierto que estamos en un momento de consolidación económica en toda la zona euro, en toda Europa, casi en todo el mundo, me atrevería a decir, y en ese sentido espero que en los próximos meses seamos capaces de estimular la demanda global, no solamente la demanda en España".