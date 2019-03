Rubalcaba se queja de que la UE se mueve a un "ritmo caribeño" y la crisis "va muy deprisa"

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha quejado de la lentitud de las decisiones de la UE y de los tímidos avances que se producen, y ha avisado de que se mueve a "un ritmo caribeño" incompatible con la situación económica de España, porque va "muy despacio y la crisis va muy deprisa".

Rubalcaba se ha expresado en estos términos durante su intervención en el pleno del Congreso en el que se debate el resultado de los dos últimos consejos europeos. Según su criterio, no sólo se tarda mucho en adoptar decisiones, sino que además éstas se aplican de forma muy lenta e incluso, en algunos casos, se dejan en un cajón aparcadas, como el plan de crecimiento aprobado en el Consejo Europeo de junio pasado. Pero el principal problema, a su juicio, es que la política europea y la española son "clónicas", con ajustes ineficaces e injustos y sin un modelo de crecimiento.

En este sentido, ha emplazado a Rajoy a buscar pactos con países como Portugal o Italia, que también están sufriendo "esas políticas equivocadas", o con Francia, que "lo va a empezar a pasar a mal", a fin de cambiar las medidas que se toman y combinar los ajustes con iniciativas de estímulo al crecimiento y el empleo.

Rubalcaba ha apostado por cambiar la "restrictiva" política monetaria, que ha calificado como errónea, para seguir la senda de la Reserva Federal estadounidense, que ha antepuesto el crecimiento y el empleo a la inflación y a la lucha contra el déficit, sin por ello dejar de combatir este último. Mientras Estados Unidos está creciendo -ha evidenciado- la Unión Europea está en recesión.

Tras señalar que los socialistas están de acuerdo con la cesión de soberanía para construir una Europa no sólo económica y monetaria, sino también política y social, el líder de la oposición ha pedido que se deje muy claro a quién se la está cediendo y quién va a rendir cuentas. "Dar soberanía para que alguien que no sabemos quién es decida sobre nuestras pensiones, sobre nuestro mercado laboral, para eso no estamos dispuestos", ha sentenciado.