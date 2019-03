Rosell hubiera preferido que la norma de circular a 110 km/hora hubiera sido una recomendación

El presidente de la CEOE, Joan Rosell, preguntado sobre cómo valora la decisión del Gobierno de reducir del 120 a 110 kilómetros por hora el límite máximo de velocidad en carretera como medida de ahorro energético, el presidente de la CEOE fue claro: "Me gustaría que hubiera una recomendación no una obligación".



Con todo, aseguró que "todo lo que sea ahorro energético es bueno" y no rechazó de plano la iniciativa puesta en marcha por el Ejecutivo.

Además, ha asegurado que la patronal "no pondrá límites" en las negociaciones con los sindicatos para la reforma de la negociación colectiva, que ha de culminar antes del 19 de marzo, porque si no se hace bien "no se volverá a crear empleo".

Así lo indicó durante un encuentro informativo organizado por el diario La Razón, en el que quiso dejar claro que los empresarios son "conscientes de su responsabilidad". "Nos la estamos jugando porque solo si lo hacemos bien podremos salir de la crisis", afirmó.



Dicho esto, elogió también el esfuerzo que están realizando los sindicatos en la mesa de negociación, en tanto que ambas partes saben, a su juicio, que no alcanzar un acuerdo sería un "fracaso". "Esperamos resultados positivos", apostilló.



Preguntado sobre el contenido de las negociaciones, Rosell no quiso adelantar ningún detalle, aunque dijo que los cambios que se barajan son "cosas que hace meses nadie hubiera pensado". Entre ellas no habló de salarios, cuestión que, dijo, ya se fijó para el año 2011 en el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva vigente.



En este sentido, aseguró que el incremento salarial previsto para este año se situará entre el 1% y el 2%, y se mostró convencido de que a través de la negociación con los sindicatos podrá ajustarse cualquier revalorización superior para amoldarse a la situación de las empresas.



Presencias destacadas

A la cita acudieron destacados miembros de la política como la vicepresidenta económica, Elena Salgado, la titular de defensa, Carme Chacón, o el de Industria Miguel Sebastián.

También han estado presentes el líder de la opocisión, Mariano Rajoy, o el alcalde de Madrid, Alberto ruiz gallardon.



Junto a ellos miembros de los medios de comunicación como el presidente de La Razón Mauricio Casals, el consejero delegado de antena 3, Silvio González, o la directora de informativos de esta casa, Gloria Lomana.