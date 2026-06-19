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Renta 2025: qué ocurre si tu gestor o Hacienda se equivocan en tu declaración

Aunque acudas a Hacienda para que te confeccionen la declaración, la responsabilidad final de que los datos sean correctos recae siempre en ti.

Cita previa Renta

Cita previa Renta Imagen creada por IA

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Se puede realizar la declaración de la renta de diversas maneras: por teléfono, presencialmente acudiendo a un técnico de Hacienda o tú mismo de forma online. Aunque pienses que si te la hacen terceros te quitas el “problema” de encima, nada más lejos de la realidad, porque tú eres quien tiene que verificar todo.

Si la Agencia Tributaria detecta algún error o algún dato que no se ha establecido correctamente, eres el último responsable, independientemente de quién haya realizado el trámite. Pero no te preocupes, porque tienes varias opciones si presentas mal la Renta 2025.

¿Qué pasa si te hacen mal la Renta 2025?

La Agencia Tributaria es tajante en este punto. Quien responde ante posibles errores en la declaración de la renta es siempre el contribuyente. No importa quién la haya elaborado, ya sea un gestor, un técnico de Hacienda con cita previa o incluso si se presenta el borrador generado automáticamente por la propia Administración.

Si Hacienda detecta que tu Renta 2025 está mal hecha, no significa automáticamente que tengas un problema grave, pero sí que tendrás que corregirlo cuanto antes. La Agencia Tributaria permite modificar la declaración para ajustar los datos, ya sea porque falta información, hay errores o el resultado no es el correcto. A continuación, te indicamos qué proceso hay que seguir.

¿Qué hago si ya he presentado la Renta 2025 pero tiene errores o no he añadido algo importante?

Si ya has presentado la declaración de la renta y detectas un error o un dato que falta, es posible corregirlo accediendo a tu expediente a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Desde ahí, puedes modificar la declaración presentada, ya sea para rectificarla o para presentar una complementaria, en función del tipo de cambio que necesites hacer.

La diferencia entre una rectificación y una declaración complementaria depende de si el error en la declaración te perjudica o beneficia. Cuando el fallo va en tu contra, es decir, has pagado más de lo que te correspondía o no has aplicado alguna deducción, lo que procede es una rectificación. En este caso, solicitas a Hacienda que revise la declaración para que te devuelva la cantidad pagada de más o ajuste el resultado a tu favor.

En cambio, la declaración complementaria se utiliza cuando el error beneficia al contribuyente y perjudica a Hacienda. Esto ocurre, por ejemplo, si has declarado menos ingresos de los debidos o has aplicado deducciones incorrectas. En estas situaciones, debes presentar una nueva declaración que complemente la anterior, corrigiendo los datos y abonando la diferencia que corresponda.

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