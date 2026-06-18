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Los Premios Womenvalue 2026 reconocen a siete mujeres referente en la economía, las finanzas y la inversión

Las galardonadas en esta edición fueron Aránzazu Cortina, María Benjumea, Montserrat Guillén Estany, Sara de la Rica, Ángela Pérez, Montserrat Tomás y Ana Campón.

Los Premios Womenvalue 2026 reconocen a siete mujeres referente en la economía, las finanzas y la inversión

Los Premios Womenvalue 2026 reconocen a siete mujeres referente en la economía, las finanzas y la inversión Revista Inversión

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Los Premios Womenvalue 2026, impulsados por la revista Inversión y el grupo Economía Digital, han reconocido el papel de la mujer en la economía española. En esta edición, premian la trayectoria de siete profesionales destacadas en ámbitos clave como la inversión, la investigación o la dirección financiera. La gala, que se celebró en Madrid, contó con la asistencia de representantes del mundo empresarial, institucional y financiero.

En esta edición, los galardones recayeron en Aránzazu Cortina, en la categoría de Sociedades de Inversión; María Benjumea, en Capital Riesgo; Montserrat Guillén Estany, en Investigación y Docencia; Sara de la Rica, en Economía; Ángela Pérez, en Finanzas Responsables; Montserrat Tomás, en Fiscalidad; y Ana Campón, en Dirección Financiera. Todas ellas representan perfiles diversos que abarcan desde la academia hasta la gestión empresarial o la financiación con impacto.

El acto sirvió no solo para distinguir carreras consolidadas, sino también para subrayar la relevancia de incorporar más talento femenino en los espacios donde se toman decisiones económicas estratégicas. Los organizadores incidieron en la necesidad de avanzar hacia una mayor equidad en sectores donde la presencia de mujeres sigue siendo limitada.

Durante la ceremonia, el director de Economía Digital, Bernat García, insistió en que todavía existe una brecha significativa en el acceso de las mujeres a posiciones de influencia, especialmente en ámbitos como el capital riesgo. Por su parte, la periodista María Gómez Silva destacó la consolidación de estos premios como una plataforma de referencia para visibilizar el liderazgo femenino en el ámbito económico.

Entre las intervenciones más relevantes, destacó la de Ángela Pérez, al frente de COFIDES, quien defendió la importancia de aspirar a puestos de responsabilidad sin renunciar a la ambición profesional. Asimismo, Ana Campón puso en valor el papel de la dirección financiera en los procesos de transformación empresarial.

Con esta nueva edición, los Premios Womenvalue refuerzan su objetivo de dar visibilidad a referentes femeninos y de contribuir a un ecosistema económico más representativo, en el que el talento tenga una presencia equilibrada en todos los niveles de decisión.

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