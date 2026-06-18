Atresmedia refuerza su liderazgo en el consumo digital y amplía su ventaja frente a la competencia

Atresmedia continúa consolidando su posición como el grupo audiovisual líder también en el entorno digital. Según los últimos datos publicados por Comscore, correspondientes al mes de mayo de 2026, el grupo alcanza los 20,8 millones de visitantes únicos y amplía de forma significativa la distancia respecto a su principal competidor.

De esta manera, Atresmedia mantiene de forma ininterrumpida un liderazgo que ostenta desde abril de 2016, superando ya una década al frente de las audiencias digitales en España. Además, incrementa su ventaja hasta el 121%, la mayor registrada desde octubre de 2024, lo que supone una diferencia de 11,4 millones de visitantes únicos respecto a su principal rival.

El crecimiento de Atresmedia en mayo también le permite ascender hasta la novena posición entre los sites más visitados de España, tras aumentar un 6% respecto al mes anterior. Un resultado que contrasta con la evolución de su competidor directo, que desciende hasta el puesto 42 del ranking.

Antena 3, referente informativo y líder en ficción y entretenimiento

Antena 3 colidera el top de canales y vuelve a superar a su adversario directo al conseguir 5,2 millones de visitantes únicos.

Antena 3 continúa situándose entre las cadenas de televisión de referencia gracias al sólido seguimiento de sus contenidos informativos. Antena 3 Noticias encadena ya 77 meses consecutivos de liderazgo absoluto y mantiene las ediciones informativas más vistas de la televisión española. Especialmente destacable es el hito alcanzado por Sandra Golpe al frente de Antena 3 Noticias 1, que suma 100 meses consecutivos de liderazgo. Por su parte, 'Espejo Público' sigue reforzando su posición en las mañanas televisivas con una amplia cobertura de la actualidad y entrevistas de relevancia, como las realizadas este mes a Félix Bolaños, Yolanda Díaz y Joaquín Leguina.

En el ámbito del entretenimiento, Antena 3 vuelve a dominar la oferta televisiva al reunir los cuatro programas más vistos de la televisión: 'El Hormiguero', 'Pasapalabra', 'La ruleta de la suerte' y 'Tu cara me suena'.

En ficción, 'Sueños de libertad' se mantiene como la serie líder y más vista de la televisión. Asimismo, '¿A qué estás esperando?' estrena nuevos episodios en el prime time de los jueves después de haberse convertido en la serie más vista de atresplayer durante 2024.

Atresmedia sube y refuerza su liderazgo en el consumo digital

atresplayer continúa reforzando su posición como una de las grandes referencias del entretenimiento digital en español y cierra mayo con 2,2 millones de visitantes únicos. La plataforma mantiene su firme apuesta por los contenidos exclusivos y un catálogo diferencial que abarca ficción, entretenimiento, actualidad, información y documentales. Tras consolidarse un año más como la plataforma con más estrenos de producción nacional, atresplayer ha seguido ampliando su oferta con nuevos lanzamientos. Entre ellos destaca el desenlace de 'La Nena', tercera entrega de la exitosa saga iniciada con 'La Novia Gitana', dirigida por Paco Cabezas y protagonizada por Nerea Barros. También ha concluido la segunda temporada de 'Entre Tierras', la ficción protagonizada por Megan Montaner que ha vuelto a conectar con la audiencia.

laSexta.com sigue a la cabeza del ranking con 6,2 millones de visitantes únicos, aumentando la ventaja sobre su inmediato competidor. Mantiene su liderazgo como uno de los grandes referentes informativos digitales gracias al seguimiento de la actualidad política, social, nacional e internacional a través de sus programas y servicios informativos. Durante mayo, espacios como 'Al Rojo Vivo', laSexta Noticias, 'Más Vale Tarde', 'laSexta Xplica' o 'El Objetivo' han seguido los principales acontecimientos de la actualidad, consolidando el posicionamiento informativo de la cadena.

Onda Cero alcanzó en mayo los 2,5 millones de visitantes únicos, impulsada por el seguimiento de la actualidad y por el éxito de programas como 'Más de uno', 'Julia en la onda', 'Por fin', 'La brújula' o 'Radioestadio'. Por su parte, Europa FM experimentó un crecimiento del 53% frente a abril y alcanzó los 743.000 visitantes únicos. El éxito de 'Cuerpos especiales', con Eva Soriano y Nacho García, junto a su propuesta musical, continúan consolidando su conexión con la audiencia digital.