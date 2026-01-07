Renfe y Ouigo lanzan rebajas con billetes desde siete euros para viajar en tren

El inicio del año llega acompañado de descuentos en el transporte ferroviario. Renfe y Ouigo han activado nuevas campañas promocionales que permitirán comprar billetes desde siete euros, en el caso de la operadora pública, y desde nueve euros en los trenes de la filial española del grupo francés SNCF. Las ofertas se aplicarán a una amplia red de destinos y estarán disponibles por tiempo limitado.

En el caso de Renfe, la campaña se desarrollará entre los días 8 y 18 de enero y permitirá viajar en trenes AVE, Avlo, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional. Los billetes promocionales estarán identificados con la etiqueta "Superprecio" y se pondrán a la venta hasta agotar existencias, según ha informado la compañía en un comunicado.

Descuentos en AVE, Avlo y larga distancia

Renfe ofrecerá tarifas desde siete euros en sus trenes Avlo y desde 15 euros en los servicios AVE y de larga distancia. La promoción será válida para viajar a cualquier destino incluido en la red de estos trenes a partir del inicio de la campaña. El anuncio fue realizado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, a través de sus redes sociales, donde destacó el alcance de la iniciativa: "Este jueves 8 de enero arranca la campaña de Superprecios. Hasta el 18 de enero podrás comprar billetes desde 7€ en Avlo y desde 15€ en AVE y Larga Distancia".

Los clientes de Renfe tendrán además la posibilidad de mejorar la categoría de su billete Básico y pasar a la modalidad Elige, que permite mayor flexibilidad en cambios y anulaciones, por un suplemento de tres euros. Esta opción no estará disponible en los trayectos de AVE Internacional.

Ventajas para clientes habituales

Los viajeros inscritos en el programa de fidelización Más Renfe podrán beneficiarse tanto de los precios promocionales como del ahorro acumulado en puntos. La compañía busca así incentivar el uso del tren en un contexto de alta competencia en el sector ferroviario y de mayor demanda de opciones de transporte asequibles.

Por su parte, Ouigo ha lanzado una nueva edición de su campaña promocional 'Pink Days', con un total de 680.000 billetes a menos de 33 euros, lo que supone cerca del 80 % de su oferta. El periodo de compra estará abierto desde ahora y hasta el 14 de enero, mientras que los viajes podrán realizarse entre el 12 de enero y el 25 de marzo.

La operadora francesa ofrece precios fijos de 9, 15, 19, 25, 29 y 33 euros, en función de la ruta y el trayecto. Las conexiones entre Madrid y Levante, con destinos como Valladolid, Alicante, Valencia y Murcia, contarán con billetes de entre 9 y 29 euros. En la línea Madrid-Barcelona, con paradas en Zaragoza y Tarragona, los precios oscilarán entre los 19 y 33 euros. Para los trayectos entre Madrid y el sur peninsular, como Sevilla, Córdoba y Málaga, las tarifas se situarán entre los 9 y 25 euros.

