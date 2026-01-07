Arrancan las rebajas con más ventas… y colas para devolver los regalos de Reyes

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El sector textil prevé un aumento de las ventas de entre el 4% y el 5% respecto al año pasado.

Víctor Briegas
Publicado:

Las rebajas de enero ya están en marcha y lo hacen con buenas previsiones para el comercio. La patronal del sector textil calcula que las ventas crecerán entre un 4% y un 5% respecto a la temporada de 2025, impulsadas por los descuentos y por el movimiento habitual tras los regalos de Reyes.

Desde primera hora de la mañana, los más previsores esperaban a las puertas de las tiendas para ser los primeros en entrar. Algunos incluso se han pedido el día libre para aprovechar mejor las ofertas. “Si vienes pronto y tienes suerte, te lo llevas”, contaba uno de los compradores. Ni el frío ni las aglomeraciones han frenado las ganas de rebajas, aunque no todos lo han tenido fácil: “Hay sitios que están masificados y tienes que ir abriéndote camino como puedes”.

Los escaparates anuncian descuentos de todo tipo y muchos compradores ya hacen cuentas rápidas: “De momento he visto que hay ofertas de hasta el 60%”. Eso sí, no todos están satisfechos. Algunos consideran que las rebajas se han quedado cortas y piden precios más ajustados tras semanas de mucho gasto navideño.

Precisamente por ese gasto acumulado, hay quienes han preferido no tentar a la suerte. “No quiero mirar rebajas, no quiero mirar nada”, explicaba una clienta, consciente de que el presupuesto no da para más.

Para muchos, estos días no son tanto para comprar como para devolver o cambiar los regalos de Reyes. La escena se repite en los mostradores: tallas que no encajan y prendas demasiado grandes. “Me quedan grandes”, “en el jersey caben cuatro” o “los Reyes Magos no han acertado en todo” son algunas de las frases más repetidas.

Ante este panorama, la OCU recomienda no perder la cabeza durante las rebajas. Aconseja comprobar el precio original, conservar el ticket, revisar las condiciones de devolución —que deben ser las mismas que antes de las rebajas— y comprar solo lo que realmente se necesita, evitando las compras impulsivas.

Rebajas, devoluciones y cambios marcan así el arranque de enero, con tiendas llenas y consumidores que intentan estirar al máximo cada euro tras las fiestas.

