La intervención de EE UU en Venezuela abre dos escenarios económicos opuestos para España

La irrupción de estados unidos en Venezuela, cambia el escenario. Según los expertos, impera la incertidumbre y es pronto para saber qué podrá pasar a partir de ahora. La situación es crítica y dependerá de las intenciones de Estados Unidos. Para Cristina Peña, Directora general TuComex, la situación es "una fina línea que puede derivar en dos escenarios muy distintos".

Escenario más optimista

La opción más positiva para las empresas españolas, es una transición pacifica donde Venezuela recupere de forma lenta y segura su soberanía. Esto se traduciría en mayor confiabilidad de los mercados internacionales en Venezuela. Para ello los bancos tendrían que jugar un papel fundamental tomando partido en la confianza financiera del país y ayudando a articular medios de confianza. Cristina Peña ve en esto una una puerta a "que empiecen a haber muchas más oportunidades" y que esto puede suponer una gran oportunidad para bancos españoles pero también para otros sectores "empresas como telefónica, aquellas dedicadas al sector de las infraestructuras para renovar la red de carreteras, los puertos, los aeropuertos" también podría suponer la puerta de entrada a las empresas españolas dedicadas a las energías renovables.

Escenario más negativo

Otra opción es que esa transición a la que ahora se enfrenta el país hispanoamericano, no cuente con el beneplácito internacional y EEUU acapare los recursos del país. Con ese escenario, Eduardo Bolinches de Invertia, se hace algunas preguntas "¿Quién va a explotar esos recursos naturales como las tierras raras del país? ¿Solo se van a encargar de explotarlas las empresas Estadounidenses?" Este es un escenario que afectaría gravemente a empresas Españolas, que genera más interrogantes "¿Va a haber expropiaciones a empresas importantes como a Repsol, BBVA, Mapfre, ZARA?"

Situación con el petróleo

Mención aparte merece lo que pueda pasar ahora con el petróleo. Por ahora no parece que su precio vaya a cambiar. Según el investigador del CSIC, Antonio Turiel, el precio del crudo no va a subir. Solo podría sufrir una variación en el caso de que esa transición se convierta en un conflicto "lo que podría tener cierto impacto en el precio es si hubiera una guerra civil o una revolución en Venezuela y aún así el impacto sería pequeño". Nuestro país no lo notaría porque España compra el petróleo principalmente a otros países. Mayoritariamente compramos el crudo a Irán y Nigeria. Zonas que también están en problemas y que de entrar en conflicto, sí tendría consecuencias para nosotros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.