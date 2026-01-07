Estas son las trampas más habituales de las rebajas y casi todas son "ilegales"

Tras unas intensas Navidades, son muchos los comercios que han inaugurado la nueva temporada de rebajas de enero. Sin embargo, hay que ser precavidos, ya que hay ciertas "trampas" en las que pueden caer los consumidores.

Así lo ha avanzado FACUA-Consumidores en Acción. La organización apunta a una serie de prácticas de las cuales, "casi todas ellas" son prácticas "ilegales", por las que pueden ser "objeto de sanciones".

Fabricar productos para comercializarlos expresamente en rebajas, entre las trampas de los comercios

La organización ha expuesto un listado de hasta 15 "tomaduras de pelo", recogidas por Servimedia, que pueden sufrir los consumidores durante las rebajas. La primera de ellas se trata de cuando los carteles de rebajas "ocupan más espacio en la tienda que los productos que están rebajados". FACUA incide en que "al menos la mitad de los artículos tengan descuentos para poder publicitar que una tienda está de rebajas".

Otra de las trampas que pueden utilizar los comercios es vender al cliente "un producto usado que había devuelto el anterior comprador" o ropa con "supuestos" descuentos que "no se vendía en el establecimiento antes de las rebajas". FACUA indica que incluso "hay cadenas que fabrican o compran productos para comercializarlos exclusivamente durante esta temporada de descuentos". Todo ello, con un precio que "no está rebajado, aunque se lo inventen las etiquetas".

Asimismo, hay establecimientos que alargan el periodo de rebajas a pesar de que les queden pocos artículos con descuentos y "a sabiendas de que las autoridades solo realizan unas pocas inspecciones en los primeros días y que, en cualquier caso, si les pillan, la multa se paga con la venta de cuatro trapos".

Si devuelves un producto rebajado por defecto, no te tienes que conformar con un vale de compra

Cuando un producto está "defectuoso" y no se vende como saldo informando de la tara, el comprador "siempre tiene derecho a que se lo reparen o sustituyan por otro igual". En caso contrario, FACUA avisa de que deben devolver el dinero.

Incluso, si el pago se ha realizado con tarjeta, no se puede "discriminar entre el tipo de producto para el que permita usarla o no"ni prohibir al cliente devolver el producto comprado durante las Navidades y volver a llevarse con su precio rebajado. Si la tienda no avisa de que sólo acepta devoluciones para productos rebajados y no lo hace con un cartel "bien visible", "tiene que seguir la misma política comercial que durante el resto del año".

Además, la organización denuncia los casos donde los productos no rebajados se colocan junto a los que sí lo están para crear una "sensación de que la zona de rebajas del establecimiento es mayor" y que los clientes "piquen creyendo que los precios que marcan todas las etiquetas tienen ya un porcentaje de descuento".

FACUA pone de relieve que, según la ley, el precio antiguo que debe aparecer junto al rebajado debe ser "el más bajo de todos los aplicados sobre productos idénticos en los treinta días precedentes". Igualmente, en caso de devolución de un producto rebajado por un defecto, no hay que "conformarse"con un vale de compra, sino que se puede reclamar el dinero.

