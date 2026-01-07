Cursos del SEPE gratis y online en enero 2026

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), junto con Fundae y diferentes entidades acreditadas, abre en enero de 2026 una amplia oferta de cursos gratuitos en modalidad online. Estas formaciones están dirigidas tanto a personas desempleadas como a trabajadores en activo y autónomos que quieran reforzar sus competencias profesionales o actualizar conocimientos en un mercado laboral en constante evolución.

Una de las grandes ventajas de estos cursos es su flexibilidad. Al ser completamente online, permiten estudiar a cualquier hora del día y desde cualquier lugar, algo especialmente útil para quienes necesitan compatibilizar la formación con responsabilidades laborales, familiares o personales. Basta con tener conexión a internet para acceder a contenidos actualizados, materiales descargables y tutorización por parte de profesionales del sector.

En enero de 2026, los temas disponibles abarcan áreas muy diversas. Entre los más habituales destacan:

Competencias digitales básicas y avanzadas

Ofimática y herramientas colaborativas

Programación, análisis de datos y ciberseguridad

Marketing digital, redes sociales y comercio electrónico

Idiomas

Atención sociosanitaria y servicios a la comunidad

Administración, recursos humanos y gestión empresarial

Cursos especializados en sectores en crecimiento, como energías renovables o logística

Esta variedad permite que cada persona encuentre un itinerario formativo alineado con sus objetivos profesionales. Además, muchos programas incluyen ejercicios prácticos, casos reales y seguimiento personalizado, lo que facilita afianzar los conocimientos.

Al finalizar la formación, el alumnado obtiene un diploma o certificado acreditativo, emitido por la entidad que imparte el curso y reconocido oficialmente. Este documento se puede añadir al currículum o presentar en procesos de selección, aportando un valor añadido y evidenciando la actualización constante de competencias.

Inscripción y proceso de acceso

Acceder a los cursos del SEPE es relativamente sencillo. La inscripción se realiza a través de la página oficial del SEPE o de la plataforma de Fundae, donde aparece el listado de cursos activos junto con los requisitos de cada uno. Allí también se puede consultar la duración, la modalidad, el temario y si las plazas son limitadas.

En algunos casos se solicita estar inscrito como demandante de empleo, mientras que otros cursos están abiertos a cualquier persona que cotice en el Régimen General, sea autónoma o incluso se encuentre en ERTE. Es importante revisar detalladamente las condiciones, ya que ciertos programas requieren conocimientos previos para poder seguirlos sin dificultades.

Aunque la formación es gratuita, algunos cursos pueden contar con ayudas complementarias destinadas a cubrir gastos específicos relacionados con la formación. Estas ayudas, cuando están disponibles, suelen depender de la entidad que imparte el curso y tienen requisitos concretos.

Participar en estos cursos no solo permite adquirir nuevas habilidades, sino también mejorar la confianza profesional, descubrir sectores emergentes y abrir puertas a nuevas oportunidades laborales. Enero, con su inicio de ciclo, puede ser un buen momento para plantearse nuevos retos formativos y aprovechar los recursos que el SEPE pone a disposición.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.