Renfe avisa: este es el último día para presentar la solicitud en la oferta de Empleo Público para maquinistas 2026

Renfe apuesta por el futuro del ferrocarril con un doble objetivo: garantizar un servicio seguro, eficiente y de calidad, y abrir la puerta a nuevas generaciones que quieran desarrollar su carrera en el sector. Con este plan, la compañía pretende impulsar la modernización del transporte público, la renovación de su plantilla y consolidar empleo estable en el transporte público.

La convocatoria publicada este 2026 abre el proceso para seleccionar a 550 profesionales de conducción que se incorporarán una vez superen las pruebas y cumplan los requisitos exigidos. Si te interesa esta oferta de empleo pública, te contamos más sobre cómo ser maquinista de Renfe.

¿Cómo ser maquinista de Renfe?

Para ser maquinista de Renfe, necesitas:

Obtener la Licencia de Conducción de trenes (Categoría A y B) cursando una formación teórica y práctica de unas 1.150 horas en un centro homologado. La formación teórica durará 650 horas y la formación práctica, 500. Tener mínimo 20 años. Tener bachillerato o formación profesional. Contar con un certificado médico oficial de aptitud psicofísica expedido por un centro médico homologado por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF).

cursando una formación teórica y práctica de unas 1.150 horas en un centro homologado. La formación teórica durará 650 horas y la formación práctica, 500. Tener mínimo 20 años. Tener bachillerato o formación profesional. Contar con un certificado médico oficial de aptitud psicofísica expedido por un centro médico homologado por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). Si no eres nativo en castellano, tendrás que acreditar un conocimiento suficiente del idioma mediante un certificado expedido por un centro de enseñanza de idiomas oficialmente reconocido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Después de todo lo anterior, lo único que te quedaría es aprobar las oposiciones de Renfe para las plazas.

Por otro lado, para acercar las oportunidades laborales a los estudiantes, Renfe participa este mes en dos de las principales ferias educativas del país: Aula, en Madrid, entre el 11 y el 15 de marzo; y Saló de L’Ensenyament, en Barcelona, del 18 al 22 de marzo. En estos encuentros, los interesados podrán conocer las profesiones ferroviarias, el catálogo de formación disponible y los procedimientos de acceso a los procesos de selección.

¿Hasta cuándo se pueden presentar solicitudes?

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 24 de marzo. Dado el alto volumen de candidaturas que suelen registrarse en este tipo de convocatorias, es recomendable no esperar al último momento y completar el proceso con antelación para evitar posibles incidencias técnicas o falta de documentación.

Si tienes cualquier duda, recuerda que toda la información sobre requisitos, fases del proceso y sistema de inscripción está disponible en la web de empleo de Renfe, donde también podrás realizar el seguimiento de tu candidatura y consultar futuras actualizaciones del proceso.

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