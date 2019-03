Los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, se reunieron con el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, para tratar de desatascar los principales escollos de la negociación centrados en la regulación de los contratos y en la rebaja de las cotizaciones sociales que pagan los empresarios.

"La patronal y los sindicatos deben hacer un último esfuerzo"

El encuentro de los agentes sociales que al inicio del mismo tenía un carácter técnico finalizó sin un acercamiento claro de posturas. Fuentes sindicales informaron a EFE de que "se mantienen las distancias", aunque UGT y CCOO ratificaron a la patronal su "voluntad" de seguir negociando porque "es necesario y urgente un acuerdo".



Además, otras fuentes admitieron que "todo hace pensar que la negociación llegará hasta el próximo lunes incluido", y que seguirán negociando todo el fin de semana. Según un comunicado de CCOO, "la patronal y los sindicatos deben hacer un último esfuerzo para hacer posible el acuerdo".



En la reunión no estuvo presente ningún representante del ministerio de Trabajo e Inmigración, tal como confirmaron fuentes de Trabajo que añadieron que a lo largo de todo el proceso del Diálogo Social se han mantenido diferentes encuentros bilaterales entre las distintas partes.



No obstante, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, insistió hoy en que el objetivo del Ejecutivo desde el primer momento ha sido que la reforma laboral sea "consensuada", al tiempo que la secretaria general de Empleo del Ministerio de Trabajo, Maravillas Rojo, aseguró en Zaragoza que el Gobierno "trabaja intensamente" para llegar a un acuerdo.



Una de las principales dificultades que enfrenta a patronal y sindicatos es la petición de los empresarios de rebajar las cotizaciones que pagan a la Seguridad Social y que el ministro de Trabajo ve "difícil" que se pueda abordar en el actual contexto de crisis. Díaz Ferrán reconoció ayer que la patronal ya "no aspira" a un recorte de estas cuotas en 5 puntos porcentuales aunque cree que sí hay margen para "hacer algo".