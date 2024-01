Recupera su vivienda okupada y se encuentra dentro una plantación de marihuana: "Destrozarte la casa sale gratis"

Era un día que llevaba esperando mucho tiempo. Sus inquilinos dejaron de pagarle el alquiler hace un año y medio y, hasta este momento, Paco no había podido entrar en su casa. Sin embargo, lo que iba a ser un momento de felicidad tras recuperarla se ha convertido en una pesadilla. Se la ha encontrado totalmente destrozada. "Me imaginaba que la casa iba a estar sucia, pero no me podía imaginar esto. Se han llevado radiadores, calderas, tuberías... se lo han llevado todo", nos cuenta.

Lo acompañamos dentro de la vivienda, nos asegura que a penas la reconoce, "se ha convertido en una auténtica pocilga". En la cocina hay restos de comida por todas partes, la encimera está llena de basura y en la nevera todavía quedan algunos restos. Lo mismo con las habitaciones, "toda la ropa esparcida por el suelo". Montones de basura inundan la casa.

La peor parte llega cuando se asoma al salón. Han tirado abajo las paredes, han tapado las ventanas y han convertido toda la sala en una plantación de marihuana. "Aquí, según me cuentan los vecinos, hubo una redada, pero no se si ha habido detenidos, no se nada", nos explica Paco. Asegura que se siente desprotegido, que nadie le avisó de nada de lo que estaba pasando y que se entera una vez recupera la vivienda.

"Mucha rabia, mucha impotencia. No me podía imaginar que podía pasar esto en una casa que alquilas. Desde que he abierto la puerta y he recuperado mi casa no me he sentido ayudado, nadie te sabe responder. Estoy enfadado, triste y desamparado. Parece que destrozarte tu casa es gratis". Un precio que si que tendrá que pagar él para recuperar del todo su hogar.