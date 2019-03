PP y PSOE bloquean la posible limitación de las pensiones a ex presidentes

El PSOE y el PP se han quedado solos hoy a la hora de defender el mantenimiento de las pensiones vitalicias que cobran los ex presidentes del Gobierno, como Felipe González o José María Aznar, pero la suma mayoritaria de sus votos va a bloquear una proposición de Ley Orgánica de ERC-IU-ICV que quería poner límites.

A falta de la votación final, prevista para primera hora de la noche, todos los grupos han avanzado el apoyo a la toma en consideración de la propuesta, si bien los votos de socialistas y 'populares' lograrán desestimar la iniciativa.

Ha defendido la reforma el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, quien ha arrancado su alocución con una encendida defensa de la labor política "noble, digna y austera", y ha negado que los políticos sean unos "privilegiados" porque, ha remarcado, son "vocacionales" y están comprometidos con la actividad pública.

El propósito de su propuesta es "avanzar en la transparencia" porque, ha manifestado, "la antesala de la corrupción política es la confusión y la colusión entre lo público y lo privado". Así, IU plantea un sueldo digno para cada cargo público, dedicación "exclusiva", incompatibilidad entre más de una asignación pública y de éstas con las privadas, y también limitar las indemnizaciones a ex diputados y senadores, pese a reconocer que son las más austeras de Europa.

Por ello apuesta no sólo por acortar a dos años las pensiones de los ex presidentes del Gobierno, ahora vitalicias, sino por evitar que sean compatibles con retribuciones privadas. "No se puede compatibilizar con empresas privadas, que pretenden convertir las relaciones del presidente del Gobierno en un fondo de mercado", ha agregado Llamazares, que también aboga por regular los 'lobbys' de presión que actúan en el Parlamento.

En nombre del PSOE, Daniel Fernández ha justificado el voto en contra de su grupo por entender que la proposición no mejora la eficacia de las incompatibilidades y porque sus medidas "van en una dirección errónea y perjudicial para la buena salud del Parlamento", ya que contribuirían a la "profesionalización" de la política. Además, ha anunciado que el grupo socialista promoverá propuestas para mejorar la transparencia.