La oposición critica la "improvisación" del Gobierno con el paro obligatorio por coronavirus

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado este lunes que la "improvisación" e "imprevisión" del Gobierno se traducen en inseguridad jurídica para "millones de españoles" y ha advertido de que su "ala comunista" encabezada por Pablo Iglesias está empezando a amenazar la propiedad privada.

El líder de Vox ha contestado así a un tuit de Iglesias, en el que subrayaba que "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general (Artículo 128 de la Constitución)".

"Exacto señor Iglesias, 'está subordinada al interés general', no a sus indignos planes de aprovechar una pandemia para instaurar un régimen chavista, que destruiría nuestra libertad y la posibilidad de recuperarnos económicamente", ha respondido Abascal.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha reprochado al Gobierno la "improvisación" al adoptar medidas como la de parar actividades no esenciales frente al coronavirus pero ha dicho que seguirá teniendo "todo el apoyo" de su partido aunque estas actuaciones "lleguen tarde".

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una reunión telemática con los líderes de los partidos del Congreso para, entre todos, "consensuar, evaluar y definir medidas" una vez conocido el impacto real del Covid-19 en la economía del país".

No es el único, Pimec, la patronal de la pequeña y la mediana empresa catalana, se ha mostrado muy crítica con la decisión del Gobierno de paralizar las actividades consideradas no esenciales por el coronavirus, una medida que considera "improvisada, poco responsable y de nula sensibilidad empresarial".