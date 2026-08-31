El caos en Ceuta golpea a la economía, con pérdidas del 90% en el turismo

Un mes después de la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta el pasado 30 de julio, la actividad económica de la ciudad continúa lejos de recuperar la normalidad. La Cámara de Comercio de Ceuta ha actualizado su balance y cifra en más de 33 millones de euros las pérdidas económicas directas provocadas por la crisis, un impacto superior al previsto inicialmente.

El organismo empresarial advierte de que la situación se ha prolongado durante todo el mes de agosto y que buena parte del tejido empresarial afronta septiembre con incertidumbre. La caída del consumo, la ausencia de visitantes y la percepción de inseguridad han reducido considerablemente la actividad en sectores clave de la economía ceutí.

El comercio ha registrado una caída de la facturación del 53%, mientras que el turismo se ha visto todavía más afectado. Se ha desplomado un 90%, una situación que repercute directamente en hoteles, restaurantes, comercios y empresas de servicios.

La ocupación hotelera ha descendido alrededor de un 50%, aunque este dato está parcialmente amortiguado por la presencia temporal de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de personal desplazado a la ciudad durante la emergencia. Sin esta demanda extraordinaria, el retroceso de la actividad turística podría ser todavía mayor.

No hay signos de recuperación

Las agencias de viajes también han sufrido las consecuencias de la crisis, con una caída del 37,5% de su actividad, principalmente por las cancelaciones y la reducción de visitantes. A ello se suma la suspensión de las Fiestas Patronales, cuyo impacto económico ha sido estimado por la Cámara en varios millones de euros.

El organismo empresarial considera especialmente preocupante que la actividad no haya mostrado signos claros de recuperación durante agosto. Aunque todavía no existen cifras concretas sobre empleos afectados, la Cámara alerta de que, si no se recupera la actividad y no llegan apoyos suficientes, los ajustes internos de las empresas podrían traducirse en medidas más graves para trabajadores y negocios.

Ante este escenario, el Gobierno ha anunciado un paquete de ayudas de 165 millones de euros para contribuir a la recuperación económica y social de Ceuta, con medidas dirigidas a empresas y trabajadores.

Ahora, el inicio de septiembre se presenta como un momento clave. La evolución del consumo, la recuperación del turismo y la vuelta de los visitantes determinarán si el impacto de la crisis queda limitado al verano o termina prolongándose durante los próximos meses.

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