18 años esperando casa en Tenerife tras ser desalojados por aluminosis

Hace 18 años, los más de 2.000 vecinos de la urbanización Las Chumberas en el municipio tinerfeño de La Laguna, tuvieron que salir de sus casas porque se detectaron en sus edificios graves problemas de aluminosis ( una alteración estructural que afecta al hormigón y que produce una pérdida de resistencia de este material)

Dos años después se formalizó un convenio entre varias administraciones para reponer sus casas y que incluía el derrumbe de los bloques afectados y la construcción de nuevas viviendas. Ese proceso todavía no ha terminado y mantiene a los vecinos a la espera de poder vivir en sus nuevos hogares mientras siguen pagando sus hipotecas.

El largo proceso, que ya dura 18 años, comenzó reubicando a los vecinos afectados, fueron desalojados por bloques, en total eran más de 2.000 personas de 42 edificios. Se firmó un convenio entre cuatro administraciones: Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias y Gobierno de España. Se acordó reponer por completo estas viviendas, que son de titularidad privada y se haría en varias fases. A día de hoy se han construido dos nuevos edificios, de 79 y 118 viviendas respectivamente que se encuentra en fase de remate pero que todavía no se han entregado a los vecinos. Los afectados reclaman que se agilicen los trámites y les entreguen las llaves de las casas que llevan tantos años pagando y de las que les sacaron hace 18 años.

Desde el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna aseguran que la nueva urbanización no se ha entregado porque la normativa exige ahora realizar un pozo de colección de aguas pluviales que está a punto de finalizar y que se encuentra dentro de los plazos establecidos. Explican también que la distribución de esas nuevas viviendas es otro escollo burocrático que está alargando los plazos previstos ya que hay casas con propietarios que no localizan, que fallecieron y tienen varios herederos que no llegan a acuerdos y que están generando más retrasos. Asimismo lamentan que haya trámites burocráticos que han retrasado la entrega de estas viviendas terminadas desde hace meses.

Explicaciones insuficientes y futuro incierto

Los afectados, sin embargo, no entienden que sus casas estén finalizadas desde hace meses y sigan dándoles largas para poder vivir en ellas mientras que siguen pagando sus hipotecas. De momento las administraciones están costeando los alquileres a todos los afectados pero el miedo de los vecinos es de cara al futuro ya que no hay partidas firmadas para este fin, ni para la construcción de más viviendas a partir de 2027.

La próxima semana, el 11 de septiembre, está prevista una reunión con las asociaciones de vecinos y una semana más tarde, el día 17, responsables de las cuatro administraciones competentes harán lo propio con los vecinos del barrio, hartos de una situación que se prolonga ya demasiado tiempo.